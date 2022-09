Geen STAP-budget voor cryptocursus

Van de 44.000 mensen die in de vierde aanvraagperiode een STAP-budget hebben aangevraagd, heeft het UWV er ruim 3.300 moeten teleurstellen: zij krijgen geen subsidie. Het gaat onder meer om mensen die een cryptocursus wilden volgen. Inmiddels zijn al 2.000 opleidingen geschrapt uit het register.

Het het STAP-budget wil de overheid mensen helpen om zich te scholen en zo langer inzetbaar te zijn. Maar niet elke opleiding of cursus wordt gezien als arbeidsgerichte scholing. Zo zijn er sinds de start van de subsidieregeling in maart al meer dan 2.000 opleidingen uit het register van in totaal zo’n 100.000 opleidingen verwijderd. Opleiders moeten soms hun cursus of opleiding aanpassen, soms volgen boetes omdat opleiders onrechtmatig gebruik maken van de regeling of opgegeven scholingskosten in werkelijkheid lager waren. En minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil strenger gaan handhaven op opleidingen die niet voldoen aan de voorwaarden van STAP. Een Toetsingskamer onderzoekt of opleidingen arbeidsmarktgericht en marktconform zijn.

Alsnog een andere opleiding kiezen

Desondanks komen er alsnog aanvragen binnen voor opleidingen bij geweerde aanbieders. ‘De aanbieders van deze opleidingen zijn er eerder, door de Toetsingskamer STAP, op gewezen dat hun aanbod niet voldoet. Hun is gevraagd de opleiding uit het scholingsregister te halen. Deze correctie is helaas niet in alle gevallen op tijd uitgevoerd. We begrijpen dat dit vervelend is voor aanvragers. Daarom wordt hun alsnog de mogelijkheid geboden een andere opleiding te kiezen.’ Met de 3.300 afgewezen aanvragen was ruim 3 miljoen subsidie gemoeid. ‘Het betreft opleidingen die niet in aanmerking komen zoals cryptocursussen, dropshipping en diensten die niet als scholing kwalificeren. De Toetsingskamer STAP doet nog onderzoek naar een aantal andere opleiders en opleidingen. Als gevolg daarvan worden ongeveer 1.500 aanvragen aangehouden. Deze aanvragers krijgen binnen enkele weken uitsluitsel.’

Ruim de helft van de aanvragers heeft maximaal een mbo-opleiding genoten; 57% wil zich bijscholen om het huidige werk beter of anders te doen, de rest wil mogelijk ook ander werk doen. Dertigers (29%) en 50-plussers (21%) vormen de grootste groepen aanvragers. In totaal hebben zo’n 155.000 mensen verdeeld over de afgelopen vier periodes STAP-budget gekregen.