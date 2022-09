Autodealer gooide kilometeradministratie weg, bijtelling terecht door fiscus gecorrigeerd

De Belastingdienst heeft bij een dga terecht correcties vanwege het privégebruik van een Mercedes vastgesteld en een gebruikelijk loon in aanmerking genomen, oordeelt de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De man vertelde de rechter dat hij een kilometeradministratie had bijgehouden, maar bij het inruilen van de auto vergat de gegevens uit de auto te halen. Zijn autodealer bevestigde dat de kilometeradministratie is weggegooid. De dga vond dat er voldoende feiten en omstandigheden zijn om toch aan te nemen dat de auto niet meer dan 500 kilometer privé werd gebruikt, maar de rechtbank denkt daar anders over.

De dga was van 23 juni 2010 tot 7 mei 2018 voor 47,5% aandeelhouder van een BV. Bij het bedrijf vond een boekenonderzoek plaats. Op de balans van de BV staat in 2014 en 2015 een Mercedes Benz. De auto is eind december 2015 ingeruild voor een BMW, die de dga in privé heeft aangeschaft.

In 2014 is door de dga geen loon uit de BV in aanmerking genomen. In de aangifte inkomstenbelasting is uitsluitend een bedrag van € 27.443 opgenomen van het UWV als inkomen. In de aangifte 2015 is een loon uit de BV opgenomen van € 53.400.

Naar aanleiding van het boekenonderzoek zijn er bij de dga correcties aangebracht voor het gebruikelijk loon in 2014 en privégebruik auto in 2014 en 2015. Voor 2014 is een bedrag van € 10.000 in aanmerking genomen als gebruikelijk loon.

Rechtszaak over bijtelling en gebruikelijk loon

Bij de rechtbank is in geschil of de aanslagen terecht en tot de juiste bedragen zijn opgelegd. Daarbij gaat het specifiek om de vraag of de fiscus terecht de correcties vanwege het privégebruik van de auto heeft vastgesteld. Daarnaast beoordeelt de rechtbank of de Belastingdienst terecht een gebruikelijk loon in aanmerking heeft genomen.

Bijtelling

De dga stelt dat de auto in de onderhavige jaren niet meer dan 500 kilometer privé gebruikt is. De man stelt dat hij een kilometeradministratie heeft bijgehouden. Bij het inruilen van de auto is hij vergeten de kilometeradministratie uit de auto te halen. Direct nadat hij tot de ontdekking kwam dat hij dit vergeten was, heeft hij contact opgenomen met de autodealer waar de auto ingeruild is om de kilometeradministratie te achterhalen. De autodealer heeft per e-mail bevestigd dat de kilometeradministratie weggegooid is. Nu de kilometeradministratie van de auto niet meer beschikbaar is, is de dga van mening dat de overige feiten en omstandigheden een oordeel kunnen geven over de kilometeradministratie van de auto. Daarbij verwijst hij naar dat er geen enkele rit is afgekeurd uit zijn kilometeradministratie over het jaar 2016 en dat er nauwelijks correcties zijn gedaan naar aanleiding van het boekenonderzoek bij de BV.

De dga heeft naar het oordeel van de rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat de auto niet privé is gebruikt. Er zijn geen aanknopingspunten dat er in de kilometeradministratie die verloren is gegaan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend zakelijke ritten zijn opgenomen. In dit geval ligt de bewijslast bij de dga en met hetgeen dat hij heeft aangevoerd is niet onderbouwd dat de auto in de onderhavige jaren niet privé is gebruikt. Hierbij merkt de rechtbank op dat uit de kilometeradministratie van het jaar 2016 van de nieuwe auto (BMW) niet blijkt hoe de auto in de onderhavige jaren is gebruikt, zeker omdat de dga de nieuwe auto in privé heeft aangekocht. De rechtbank is daarom van oordeel dat de fiscus terecht de bijtelling voor het privégebruik van de auto heeft gecorrigeerd.

Gebruikelijk loon

De dga heeft volgens de rechtbank ook niet aannemelijk gemaakt dat er geen enkel loon kon worden betaald door de BV. De dga heeft niet aannemelijk gemaakt dat er structureel te weinig inkomen werd gegenereerd voor het toekennen van een gebruikelijk loon voor zijn werkzaamheden. Hij heeft er weliswaar op gewezen dat het UWV hem een uitkering heeft verstrekt omdat het heel slecht ging met de onderneming en hij met behulp van die uitkering de gelegenheid kreeg om de onderneming te herstellen, echter dit heeft de dga niet onderbouwd met enige stukken. De fiscus is voor de hoogte van het gebruikelijk loon aangesloten bij de opgenomen gelden in de rekening-courant tussen de BV en de dga, daarmee neemt de fiscus niet het standpunt in dat die gelden privé zijn besteed zoals de dga stelt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de dga niet aannemelijk gemaakt dat moet worden afgeweken van het gebruikelijk loon dan waarvoor de Belastingdienst hem heeft aangeslagen.

De beroepen zijn dan ook ongegrond.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2022:5340