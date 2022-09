Zzp’er zoekt alternatief voor fiscale oudedagsreserve

Het webinar ‘Eerste Hulp Bij Oudedagsreserve afschaffing’ is door ruim 400 zzp’ers bezocht. Organisator BrightPensioen concludeert hieruit dat zelfstandigen naarstig op zoek zijn naar een alternatief voor de verdwijnende FOR.

Sjaak Zonneveld directeur BrightPensioen: ‘We organiseren ieder jaar tientallen webinars. Ze worden goed bezocht maar deze komt met stip op nummer 1 binnen. Als zoveel zzp’ers hun werk uit handen laten vallen voor een webinar over de FOR, dan zegt dat wel wat. We zagen op onze pagina over dit onderwerp de dag na de miljoenennota het bezoek al sterk toenemen. Zzp’ers willen weten wat ze moeten doen en waar ze aan toe zijn.’

Een derde

Uit onderzoek dat BrightPensioen in maart 2022 liet uitvoeren door onderzoeksbureau Multiscope bleek dat een derde van de zzp’ers gebruikmaakt van de fiscale oudedagsreserve. Nu de FOR in 2023 vervalt, hebben zzp’ers die ervan gebruik maken verschillende opties. Zo bestaat de mogelijkheid dit jaar nog een bedrag toe te voegen. Als ze het boekjaar 2021 nog niet hebben afgesloten, dat kunnen ze dit over dat jaar ook nog doen. Reeds opgebouwde FOR mag in de boekhouding blijven staan. Of dat ook verstandig is, is een andere vraag. Reeds opgebouwde FOR mag (op een bepaald moment) ook worden afgestort naar een lijfrenterekening.

Uitstel verruiming jaarruimte

Het bedrag dat zzp’ers per jaar belastingvriendelijk opzij mogen zetten voor pensioen, de zogenaamde jaarruimte, wordt groter. Deze gaat van 13,3% naar 30% van het verdiende inkomen. Deze verruiming maakt deel uit van de plannen voor een nieuw pensioenstelsel, dat mogelijk niet meer in 2022 wordt goedgekeurd, zoals oorspronkelijk het plan was. Daardoor loopt de afschaffing van de FOR en de verruiming van de jaarruimte misschien niet parallel. Sjaak Zonneveld: ‘Dat is zonde en verwarrend. Zzp’ers worden zo een jaar benadeeld in hun pensioenopbouw. Doe dat gewoon in één keer per 1 januari 2023. Ik hoop echt dat ze in Den Haag dat kleine stukje uit het nieuwe pensioenplan tillen en tegelijk met het afschaffen van de FOR invoeren.’