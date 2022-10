‘Steunpakket mkb bijna rond, vergoeding voor helft stijging energiekosten’

Het kabinet wil de helft van de stijging van de energiekosten van kleine en middelgrote bedrijven op zich gaan nemen. Er wordt al enkele weken gewerkt aan een steunpakket voor het mkb, dat nu bijna rond zou zijn. Daarvoor moet de komende tijd 2,5 tot 3 miljard euro worden uitgetrokken. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van De Telegraaf.

Energie-intensieve bedrijven

Het steunpakket is gericht op energie-intensieve bedrijven, die minstens 12,5 procent van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. Daarom stelt het kabinet naar verwachting ook een verbruiksminimum in: ondernemers moeten minimaal 5000 kubieke meter gas per jaar gebruiken of 50.000 kilowattuur aan elektriciteit. Verder mogen bedrijven maximaal 250 werknemers hebben om aanspraak op de steun te kunnen maken.

Plafond

Er wordt ook een plafond ingesteld voor de financiële steun. Momenteel wordt daarover nog onderhandeld, maar waarschijnlijk wordt het maximaal 160.000 euro per bedrijf. De steun geldt voor minimaal een jaar en gaat komend voorjaar in. Tot die tijd kunnen ondernemers een beroep doen op een staatsgarantie als een banklening wordt afgesloten. Ook kunnen ondernemers uitstel van betaling van belastingen krijgen, net als in coronatijd. De bedoeling is dat het plan na de ministerraad op vrijdag wordt gepresenteerd.

Bron: NOS/Telegraaf