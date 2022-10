Personalia | Baker Tilly benoemt Daniëlle Schuur tot lid Raad van Commissarissen

Daniëlle Schuur is op 19 oktober toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Baker Tilly. De AFM heeft haar benoeming goedgekeurd. De Raad van Commissarissen bestaat nu uit Joke Hoekstra (voorzitter), Arno Pouw en Daniëlle Schuur.

Daniëlle Schuur

Daniëlle Schuur beschikt over meer dan 25 jaar ervaring in de ICT-dienstverlening. Zij maakte lange tijd deel uit van de directie van IBM Nederland en KPN Corporate Markt. Sinds 2015 is zij actief als zelfstandig executive interim manager en strategisch adviseur. Daniëlle Schuur staat bedrijven, ziekenhuizen en (semi) overheden bij op het gebied van strategieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en verandertrajecten. Daniëlle is ook lid van de Raad van Toezicht van het Diabetesfonds.

Joke Hoekstra, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Ik ben erg blij dat Daniëlle onze Raad van Commissarissen komt versterken. Ze brengt zeer relevante kennis en ervaring met zich mee. Ik zie zeer uit naar onze samenwerking.”