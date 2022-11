Kabinet schrapt drempel voor TEK-regeling

Het kabinet heeft de drempel om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming energiekosten (TEK) definitief geschrapt, melden VNO-NCW en MKB-Nederland. Ook kleinere bedrijven kunnen nu aanspraak maken op de regeling.

De TEK-vergoeding was voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die minimaal 7% van de omzet aan energiekosten maken én een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5.000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit. Die drempel is nu echter van tafel. ‘Hiermee zijn voornamelijk kleine ondernemers gebaat die vanwege hun omvang eerder geen aanspraak op de regeling konden doen, maar wel gebukt gingen onder de enorm gestegen energiekosten. Het is goed dat de minister oog heeft voor deze groep ondernemers en de regeling hierop aanpast’, laten de ondernemersorganisaties weten.

Eerdere verlaging

Afgelopen week werd de drempel al bijgesteld van 12,5% naar 7% van de omzet. ‘Toch bleef een groep ondernemers hierdoor in de kou zitten. Dit betrof met name kleine ondernemers die ten opzichte van hun omzet veel energie verbruiken, maar vanwege de grootte van hun onderneming niet aan de drempelwaarden voldeden. Daarom hebben wij er bij het kabinet steeds op aangedrongen hier een oplossing voor te vinden en het is goed dat de minister hier nu gehoor aan geeft.’

De ondernemers zouden graag nog een verdere versoepeling zien door het maximum van € 160.000 op te hogen naar een niveau dat overeenkomt met omringende EU-landen. Verder willen ze een aparte regeling voor de basisindustrie.