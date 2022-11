Samenwerking accountants en Avans: het onderwijs van de toekomst

De opleiding Accountancy van Avans Hogeschool en praktijkpartners Mazars, Van Oers, BDO, Witlox VCS en Deloitte hebben afgelopen week het eerder aangekondigde nieuwe samenwerkingsconvenant ondertekend. Een van de doelstellingen is het inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt.

De Academie voor Management en Finance (AMF) werkt al jaren samen met Witlox VCS, Van Oers, Mazars en BDO. Nu is Deloitte als vijfde partner aangehaakt. Ivar Brouwers van Mazars licht de samenwerking toe: ‘We werken echt in de volle breedte samen met Avans. Dat varieert van stages en gastlessen, het inbrengen van actuele cases, workshops voor docenten en recruitmentactiviteiten voor studenten tot het meedenken in de adviesraad over de inrichting van het onderwijs.’

Student staat centraal

De ambitie is het beste onderwijs te bieden met praktijkmogelijkheden binnen de volle breedte van het vak en zorgen voor continuïteit. ‘We bundelen de krachten, omdat de studenten centraal staan’ aldus Brouwers. ‘Door deze samenwerking krijgen zij een breder beeld van het werkveld. Zowel van de verschillende klanten als van de variatie in vraagstukken. En omdat we meedenken over het curriculum, kunnen we actuele ontwikkelingen direct verwerken in de programma’s. Zo krijgen studenten de meest relevante opleiding en de partners breed opgeleide professionals.’

AMF-directeur René Theunis wijst op de krapte op de arbeidsmarkt: ‘Het is belangrijk om samen op te trekken en jongeren enthousiast te maken voor het vak. Maar het is veel méér dan dat. Omdat we ons onderwijs met onze partners ontwikkelen, spelen we in op vernieuwingen zoals digitalisering en proactieve advisering. Bovendien leren studenten zo de verschillende facetten van het vak en ontdekken ze wat bij hen past.’

Extra impuls

Volgens Brouwers is het onderwijs en de toekomst van het vak vormgeven op deze manier uniek. ‘Ik nodig andere accountantskantoren en hogescholen van harte uit om ook de krachten te bundelen. Het zorgt voor een extra impuls en een andere uitstraling. De kracht zit er ook in dat we als partners open zijn naar elkaar. En van elkaar leren. Studenten krijgen een breder beeld van de verschillen en de mogelijkheden in de branche. Bovendien is het voor hen aantrekkelijk als ze zien dat bedrijven zo nauw betrokken zijn bij hun opleiding.’

Duurzaamheid

Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid speelt een steeds grotere rol. Dat thema stond afgelopen donderdag centraal tijdens het event De Accountant van de Toekomst. ‘Accountants moeten niet alleen kijken naar de portemonnee van hun klanten, maar zeker ook naar de toekomst en het grotere geheel”, aldus Theunis. ‘Naar de houdbaarheid op de lange termijn. Ook dat is duurzaam denken. En dat is wat we met deze vorm van samenwerking ook doen: we kijken vooruit en richten ons op de lange termijn.’