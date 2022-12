Wat heeft een drooggevallen stuwmeer vol lijken in Las Vegas gemeen met duurzaam ondernemen? Ik zie u al peinzend over uw kin wrijven. Wat is die gemene deler?

Verandering in het klimaat natuurlijk. Dat werd afgelopen zomer pijnlijk duidelijk in Las Vegas. Door de aanhoudende droogte kwam een stuwmeer nabij die Amerikaanse stad grotendeels droog te liggen. Van de zomer had dat impact: op de drooggevallen oevers kwamen er meerdere lijken tevoorschijn. Om een natuurlijke doodsoorzaak ging het niet – u kent de reputatie van Las Vegas misschien?

Macaber? Ja, maar dit drooggevallen stuwmeer is ook een metafoor. Ik zie er een beeld in van de uitdagingen van de klimaatopgave waarvoor het bedrijfsleven en hun accountants staan. Immers, als wij onze opgave niet serieus nemen, zullen vroeg of laat de lijken van de klimaatimpact van de mondiale economie bovendrijven.

Dus actie geboden voor de accountant! We zien het gelukkig al gebeuren. Grotere accountantskantoren, die ook in dit mooie, vuistdikke nummer van de Accountancy Vanmorgen Top 50 staan, breiden in rap tempo hun adviestak uit met duurzaamheidsadviseurs. Duurzaam ondernemen is ook een van de speerpunten van SRA en ik vind het dan ook heel mooi om te zien dat er SRA-kantoren zijn die al ver vooroplopen. Ze hebben of ontwikkelen een dienstverlening in de regio om hun klanten zo goed mogelijk te helpen en die kennis ook te delen met andere kantoren.

En tjemig, wie had nou een dik jaar geleden kunnen bedenken dat verduurzamen voor ondernemers prompt zo ontzettend belangrijk zou worden in deze tijd met torenhoge energierekeningen?

Over continuïteitskwesties en toekomstbestendig ondernemen gesproken. Hoe moet ik als ondernemer duurzaam ondernemen inbedden in mijn strategie? Hoe kunnen we ons voorbereiden op wet- en regelgeving op het gebied van klimaat? Kan ik nog meedoen aan aanbestedingen als ik niet verduurzaam? Hoe krijg ik mijn plannen rondom duurzaamheid gefinancierd? Het zijn vragen waarmee accountantskantoren hun klanten kunnen helpen.

En dan snijdt het mes aan twee kanten: om de MKB-ondernemer te helpen, moeten accountantskantoren ook zelf ervaring opdoen met verduurzamen. Zo zetten we allemaal de schouders onder het Klimaatakkoord van Parijs.

Beste accountant, houd de regie en laat het meer niet droogvallen.

Diana Clement is voorzitter van de SRA

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2022. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av4-2022-AV-Top50/.