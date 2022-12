Ook softwareleveranciers kennen de trends in de accountancymarkt. Met hun kennis van de markt en met oplossingen proberen ze accountants te ondersteunen bij de uitdagingen waar ze tegenaan lopen. ‘Probeer voorop te blijven lopen en de implicaties van nieuwe regelgeving te begrijpen.’

Aan het woord is Claire Carter, EVP & Managing Director van Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe. EVP staat voor Executive Vice President en in die rol richt de Britse zich op het ontwikkelen van Europese Tax & Accounting-activiteiten en transformatie door middel van strategische acties en acquisities. Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van bankieren, belastingen en boekhouding, voor bedrijven als Morgan Stanley, Alliance & Leicester en Sage, weet Carter als geen ander tegen welke uitdagingen accountantskantoren aanlopen.

En deze verschillen in Nederland niet veel van die in andere landen, vertelt ze. ‘Automatisering van werkzaamheden en de war on talent zijn trends die ik zie in de hele Tax & Accounting-markt. Technologie en automatisering zijn erg belangrijk in de accountancywereld, die steeds verandert en evolueert.’ Als voorbeeld noemt ze kunstmatige intelligentie (AI). AI zorgt ervoor dat steeds meer handmatige, arbeidsintensieve werkzaamheden geautomatiseerd verlopen. Dus zonder menselijke tussenkomst. ‘Met automatisering en AI kunnen werkzaamheden die een accountant eerst uren, soms zelfs dagen kostte, binnen enkele minuten nauwkeurig worden afgerond’, legt Carter uit. ‘AI tilt automatisering naar een ander niveau. De technologie voltooit taken op basis van de aanwezigheid van historische gegevens. Dit leidt tot meer efficiëntie.’

Kunstmatige Intelligentie

De Managing Director ziet ook een belangrijke rol weggelegd voor AI in relatie tot die andere trend: de war on talent en de veranderende demografie van accountants. ‘Normaal gesproken moet een geautomatiseerd proces of een geautomatiseerde actie stoppen voordat een persoon de gegevens beoordeelt. AI kan intelligente beslissingen nemen en automatisch de volgende vereiste aansturen. Met als resultaat volledig geautomatiseerde processen met weinig of geen menselijke interactie.’ Dit leidt niet alleen tot tijdbesparing en efficiëntie, het stelt volgens Carter de accountant in staat deskundig personeel toe te wijzen aan nog waardevoller werk. ‘Technologie zal de accountant nooit vervangen, maar het voordeel van AI is dat getalenteerde werknemers meer tijd kunnen besteden aan waardevoller, bevredigender werk. We weten allemaal dat tijd geld is en getalenteerde medewerkers inzetten voor werk met een hogere waarde zorgt voor een grotere winstmarge voor de praktijk.’

Metaverse

Carter merkt dat in de accountancymarkt, net als in alle andere branches, de behoefte aan gelukkige, tevreden medewerkers belangrijker is dan ooit. ‘De branche moet de volgende generatie accountants aantrekken, die generatie die is opgegroeid in de connected world. Zij hebben interessante kansen in het verschiet.’ Als voorbeeld noemt ze het nog redelijk onbekende Metaverse. Dit is een digitaal universum toegankelijk via internet waar mensen zich interactief kunnen begeven. Deze virtuele werkelijkheid combineert aspecten van sociale media, onlinegaming, augmented reality, virtual reality en cryptovaluta.

Carter: ‘Metaverse is een veelbelovende technologie die ons kan helpen extra communicatie te leveren en verbinding te maken voor onze klanten en hun klanten. Wolters Kluwer Tax & Accounting heeft onlangs land gekocht in de Metaverse en is van plan nieuwe, boeiende manieren te creëren voor onze wereldwijde teams om met elkaar en met klanten samen te werken – via virtuele vergaderingen en klantevenementen. We zijn ook van plan onderzoek te doen en de ontwikkeling van producten en diensten te verkennen die onze klanten kunnen helpen werk- en samenwerkingsprocessen te transformeren en tegelijkertijd de productiviteit en efficiëntie te verbeteren.’

ESG

Op de vraag hoe accountants kunnen inspelen op de genoemde trends volgt een duidelijk antwoord: ‘Accountants moeten technologische trends volgen, nieuwe mogelijkheden onderzoeken en ontdekken wat voor hen werkt. Probeer voorop te blijven lopen en de implicaties van nieuwe regelgeving te begrijpen. Environmental, Social en Governance (ESG) en de netto nul CO2- uitstootdoelen van de overheid zijn daarvan een goed voorbeeld.‘ Volgens Carter gaat ESG een geheel nieuw niveau van dienstverlening en verantwoordelijkheid creëren. ‘Accountants moeten zich daarvan bewust zijn en zij zullen de mogelijkheid moeten hebben rapporten en diensten te produceren die ze hun klanten aanbieden. Om de netto-nuldoelstelling van de overheid te halen, is het essentieel dat het MKB de CO2-uitstoot terugdringt. Het MKB heeft hulp nodig om aan deze eisen te voldoen. Zij moeten zich kunnen wenden tot hun vertrouwde adviseur, de accountant. Maar zijn accountantskantoren er wel klaar voor?’

Transformatie naar cloud

Om accountants te helpen bij dit vraagstuk en de andere uitdagingen die de branche kent, ondersteunt Wolters Kluwer Tax & Accounting hen met slimme en intuïtieve oplossingen. ‘De oplossingen die wij bieden, ondersteunen het verminderen van handmatige taken, waardoor accountants zich meer kunnen richten op hoogwaardiger werk, zoals advies’, legt Carter uit. ‘Ons vakgebied is momenteel een hybride omgeving, met een combinatie van cloud en on-premise software. We zijn bezig stap voor stap en met geduld de omgeving van onze klanten om te zetten naar een volledige cloudomgeving. Wolters Kluwer Tax & Accounting is er, met deskundige oplossingen, when you have to be right.

Tekst: Anja van Hout

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2022. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av4-2022-AV-Top50/