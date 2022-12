Het is vanzelfsprekend dat financiële professionals vakinhoudelijk blijven groeien. Maar tegenwoordig is het minstens zo belangrijk soft skills te ontwikkelen. Dat is de stellige overtuiging van accountants- en adviesorganisatie RSM. Het kantoor laat medewerkers daarom jaarlijks trainingen volgen aan de Professional Skills Academy, die mede wordt verzorgd in samenwerking met Markus Verbeek Praehep.

Net als elk accountantskantoor vindt RSM het belangrijk te investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Er is een RSM Academy die voor alle functies een groot scala aan vaktechnische cursussen biedt. Maar RSM heeft ook een Professional Skills Academy. Jaarlijks volgen alle medewerkers gedurende meerdere dagen diverse trainingen die aansluiten op hun behoeften. ‘Dat gebeurt extern om even weg te zijn van kantoor, maar ook om andere collega’s te ontmoeten; we nodigen onze medewerkers van alle vestigingen en disciplines uit’, vertelt HR-professional Caroline Nederkoorn, die zich binnen RSM bezighoudt met de opleidingsprogramma’s.

Tijdens de opleiding is van oudsher veel aandacht voor hard skills, ofwel vakinhoudelijke kennis. Soft skills waren eerder een ondergeschoven kindje, terwijl die voor het uitoefenen van het vak steeds belangrijker zijn geworden. ‘De klant is gebaat bij een professional met adviserende kwaliteiten, die besluitvaardig is, goed kan luisteren en ook een vertrouwenspersoon is’, meent HR-businesspartner Sandra Montagne. ‘De accountant is allang geen ouderwetse boekhouder meer die enkel met zijn neus in de cijfers zit.’ Volgens zowel Montagne als Nederkoorn leeft dit beeld bij jongeren ook steeds minder. ‘Zij kiezen ook voor het vak van accountant of fiscalist omdat ze het klantencontact leuk vinden en met collega’s willen samenwerken.’

Soft-skillcurriculum

Samen met onder andere opleidingsinstituut MVP ontwikkelde RSM een zogenoemd soft-skillcurriculum. Voor elke functie en elke fase in de loopbaan is het volgens Nederkoorn waardevol om bepaalde trainingen te volgen. ‘We hebben samen met Markus Verbeek Praehep (MVP) goed gekeken waar bijvoorbeeld een beginnend fiscalist of een assistent-accountant in het tweede jaar tegenaan loopt. In het begin van de carrière gaat het om de basis van persoonlijke ontwikkeling; medewerkers ontdekken wie ze zijn en hoe ze zich verhouden tot collega’s en het team. Vrij snel daarna in de loopbaan ligt de focus op gesprekstechnieken en adviserende vaardigheden; het is vaak het moment waarop een collega meer klantcontact heeft. Een medewerker die al enige jaren als professional werkt, kan weer baat hebben bij het ontwikkelen van leidinggevende of coachende vaardigheden.’

Dilemma’s op werkgebied

Hoewel RSM voor elke functie een soft-skillcurriculum samenstelt, kunnen collega’s ook suggesties doen. Nederkoorn: ’Elke medewerker is anders. De één wil graag de diepte in op het adviesvlak, de ander wil juist leidinggevende vaardigheden verder ontwikkelen. Maar uiteindelijk krijgt iedereen wel dezelfde basis mee.’ Collega Montagne verduidelijkt dat sommige mensen ook tegen bepaalde dilemma’s aanlopen. ‘Ze vinden het bijvoorbeeld lastig hun werk-privébalans te bewaken. Met een timemanagementtraining leer je niet alleen efficiënt te werken, maar je leert bijvoorbeeld ook hoe je duidelijker grenzen kunt stellen.’ Montagne wil daarmee maar zeggen dat de trainingen in persoonlijke ontwikkeling heel breed zijn en dat RSM oog heeft voor ieders persoonlijke ontwikkeling.

Realistische situaties

Al drie jaar werkt RSM naar tevredenheid samen met MVP. ‘Onze contactpersoon, Mike van Hilten, begrijpt ons vakgebied ontzettend goed. Hij weet wat er speelt, zowel binnen onze organisatie als binnen de sector’, vindt Nederkoorn. Zowel de trainers als de acteurs snappen ons vak. Ze kruipen ongelooflijk goed in de rol van een klant. Voor onze collega’s zijn de simulaties daardoor heel realistisch.’ De HR-professional legt uit dat medewerkers erop worden getraind met verschillende type klanten om te gaan. ‘Sommige ondernemers zijn heel open en gooien alles meteen op tafel. Maar er zijn ook ondernemers van wie je het vertrouwen moet winnen. We leren middels basistechnieken hoe ze dat kunnen doen.’

Betere dienstverlening

De Professional Skills Academy is volgens beide HR-professionals een waardevolle aanvulling op het opleidingsprogramma. ’We hebben veel collega’s die als junior binnenkomen en doorgroeien tot senior accountant. Ze maken een hele reis op het gebied van hun persoonlijke ontwikkeling. Dat wordt gewaardeerd. Ook als organisatie groeien we, uiteindelijk kunnen we zo een betere dienstverlening bieden’, zegt Montagne. MVP speelt daarbij een belangrijke rol, vinden beide RSM-collega’s. ‘Ze denken goed mee over de inhoud van de trainingen. Elk jaar evalueren we de feedback van de deelnemers en gebruiken die om de trainingen verder te verbeteren’, zegt Nederkoorn. ‘MVP speelt ook in op actuele ontwikkelingen binnen kantoor of in de sector. Het is een inhoudelijk sterke partner.’

Prettig aan MVP is tevens dat de organisatie groot genoeg is om een evenement als dit te faciliteren. ‘Het is elk jaar een uitdaging om in twee weken tijd alle medewerkers een training te laten volgen. Bij de afgelopen editie bleek de animo voor een bepaalde training groter dan verwacht. Dankzij een groot netwerk van trainers kon MVP dat makkelijk opvangen.’ Voor collega’s van RSM is de jaarlijkse training aan de Professional Skills Academy niet alleen leerzaam maar ook heel leuk volgens Nederkoorn en Montagne. ‘Ze komen samen op een mooie locatie waar ze tevens samen eten en een nachtje blijven slapen. Zo leren ze collega’s van andere kantoren kennen en hebben ze alle ruimte om na te praten.’

Markus Verbeek Praehep is al 125 jaar een gerenommeerd opleidingsinstituut voor boekhouders, accountants, salarisadministrateurs, belastingconsulenten en -adviseurs en controllers. Het aanbod varieert van opleidingen op MBO, HBO, Master-. Post HBO- en Bachelorniveau, tot kortere trainingen op vaktechnisch gebied. De lessen worden gegeven door ervaren docenten op meer dan 30 leslocaties.

Tekst: Ellis Bloembergen

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2022. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av4-2022-AV-Top50/