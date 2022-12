Zo, u heeft dus ook kennisgenomen van de AV-Top 50 van dit jaar en de verschuivingen die hebben plaatsgevonden. Misschien kunt u als kantoor trots zijn dat u enkele plaatsen bent gestegen. Leuk voor nu, maar dit wordt ook weer snel geschiedenis. Immers, 2021 was het tweede coronajaar en is dus te vergelijken met 2020. Veel interessanter is wat er in 2023 gaat gebeuren. Op het moment dat ik deze column schrijf is het nog 77 dagen tot kerst. Genoeg tijd voor een rechtgeaarde accountant om te weten hoe succesvol dit boekjaar zal uitpakken.

Deze zomer, terwijl voor de wereld langzaam de impact duidelijk werd van alle crises die er op dit moment spelen én elkaar versterken, mocht ik een week lang in alle rust studeren aan Harvard Business School. Met 150 medestudenten bogen wij ons over de leiderschapsvragen van dit moment in de zakelijke dienstverlening. Sindsdien reflecteer ik op de lessen die ik daar heb geleerd. Daarbij kom ik maar tot één conclusie: we mogen geen tijd meer verliezen!

Ik zal u uitleggen wat ik daarmee bedoel. Juist in onze uren zit onze uitdaging in de huidige arbeidsmarkt. Om maar meteen met een teleurstelling in huis te vallen: de schaarste wordt niet minder. De vraag is dus, wat gaat u doen? Nog meer investeren in een arbeidsmarktcampagne? Besluiten tekenbonussen uit te keren, of wellicht nog iets gekkere ronselpraktijken bedenken? Ik vraag mij ernstig af of dat gaat helpen. Of gaat u, zoals ik op Harvard leerde, eens echt kijken naar uw cliëntenportefeuille?

Customer alignment noemen ze dat daar. Wat dat betekent? Nou, welke klanten wilt u nu echt bedienen? Op welke klanten maakt u het echte rendement? Hoe renderen de verschillende diensten die u aanbiedt? En daarmee bedoel ik dus écht renderen en niet simpel kijken naar de gegenereerde omzet. Wat kost het eigenlijk om de klant te bedienen? En, klopt die berekening nog als je ook de indirecte kosten in ogenschouw neemt? Zijn uw beste klanten eigenlijk nog wel echt uw beste klanten? In een tijd van enorme arbeidsschaarste moet u misschien wel anders gaan kijken naar uw klanten. Ik weet inmiddels als geen ander hoe ingewikkeld dat is in onze sector.

Maar één ding is zeker: u mag geen tijd verliezen – niet aan klanten waarop u onvoldoende rendement maakt.

Fou-Khan Tsang RA is voorzitter van de raad van bestuur van Alfa Accountants & Adviseurs. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2022. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av4-2022-AV-Top50/