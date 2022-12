Personalia | Klaas Feenstra benoemd in Raad van Commissarissen Countus

Per 9 december 2022 is mr. K.J. (Klaas) Feenstra benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Countus Groep B.V. De heer Feenstra volgt de heer C.P. (Kees) Maas op als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer Feenstra (56 jaar en woonachtig in Raalte) heeft brede zakelijke ervaring, regionale binding en ruime kennis in de financiële sector. Eerder was hij onder andere directeur bedrijven en directievoorzitter bij de Rabobank in de regio Zwolle. Hij heeft een grote affiniteit met de klantgroepen van Countus en is betrokken bij economische ontwikkelingen in Overijssel.

Als lid van de Adviescommissie van de Leerlijn Register Ondernemers Adviseur (ROA) van Countus is de heer Feenstra al een aantal jaren betrokken bij de dienstverlening van Countus.

De heer Feenstra volgt de heer Maas op als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Maas was 10 jaar verbonden aan Countus als commissaris. Hij heeft de Raad en organisatie gevoed met zijn waardevolle kennis en ervaring als agrarisch ondernemer en bestuurder.