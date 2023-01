Dga: aangifte loonheffingen doen voor begin aangiftetijdvak

Bv’s met een of meer dga’s mogen aangifte loonheffingen doen voor aangiftetijdvakken die nog niet zijn begonnen. Hoe zit het precies?

Welke voorwaarden gelden precies voor het doen van aangifte loonheffingen voor bv’s met een of meer dga’s voor aangiftetijdvakken die nog niet zijn gestart. Waar moet je rekening mee houden?

Twee voorwaarden

Bv’s die voldoen aan onderstaande twee voorwaarden mogen aangifte doen voor het begin van het aangiftetijdvak:

In het bedrijf werken alleen dga’s, eventueel met meewerkende echtgenoten en kinderen. Er is geen ander personeel. De dga’s en meewerkende echtgenoten en kinderen zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Pensioen en stamrecht-bv’s

De regeling geldt ook voor pensioen- en stamrecht-bv’s die – naast de uitbetaling van het loon van de dga – alleen uitkeringen doen waarover zij geen premies werknemersverzekeringen hoeven te betalen.

Minder rubrieken invullen

Voor een niet verzekerde dga gelden een paar afwijkende regels voor het invullen van de aangifte. De inkomstenverhouding moet dan Code soort inkomstenverhouding/inkomenscode 17 hebben. In dat geval mag je de volgende rubrieken invullen met 0 in plaats van het werkelijke bedrag:

Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering

Opgebouwd recht op vakantiebijslag

Vakantiebijslag

Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag

Opname arbeidsvoorwaardenbedrag

Deze rubriek hoef je niet in te vullen:

Code incidentele inkomstenvermindering.

Voor het eerst aangifte doen

Als je gebruikmaakt van de online aangiftevoorziening via ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’, kun je voor het eerst aangifte doen op of rond 23 januari. Op dat moment wordt namelijk de aangifte voor jou ‘klaargezet’.

De Belastingdienst zet de aangifte klaar uiterlijk 8 dagen vóór het verstrijken van het aangiftetijdvak. Onder ‘bijzonderheden’ in het programma kun je aangeven dat je ook aangifte wil doen voor andere aangiftetijdvakken.

Maak je gebruik van salarissoftware, dan kun je voor het eerst aangifte doen vanaf 1 januari.

Verwerking door de Belastingdienst

Een aangifte die je vóór het begin van het aangiftetijdvak verzendt, keurt de Belastingdienst normaal af. Maar niet voor bv’s die voldoen aan de twee voornoemde voorwaarden. Die mogen wel een vroegtijdige aangifte doen.

Check op technische verwerkbaarheid

Verzend je zo’n vroegtijdige aangifte, dan controleert de Belastingdienst deze alleen op technische verwerkbaarheid. De Belastingdienst plaatst de aangifte vervolgens in een ‘wachtbestand’ en verwerkt deze aangifte pas verder na het begin van het aangiftetijdvak.

Niet corrigeren met correctiebericht

Is de vroegtijdige aangifte onjuist en is de aangiftetermijn van het tijdvak nog niet voorbij? Dan kun je de aangifte niet corrigeren met een correctiebericht. Je moet dan de volledige aangifte opnieuw verzenden, maar dan met de juiste gegevens. Deze nieuwe aangifte komt in de plaats van de eerdere aangifte.

Nieuwe aanmaakdatum

Verzend je een nieuwe aangifte, let er dan op dat je een nieuwe aanmaakdatum in de aangifte vermeldt. Meestal doet de software dit automatisch. De Belastingdienst verwerkt alleen de aangifte met de meest recente aanmaakdatum.

Loonheffingen betalen

Doe je vooraf aangifte voor een bv over tijdvakken die nog niet zijn begonnen? Dan kan de bv die nog niet meteen betalen. De bv kan de bijbehorende betalingen wel van tevoren bij zijn bank klaarzetten. In de ‘Aangiftebrief loonheffingen’ staan de betalingskenmerken voor elk aangiftetijdvak.

1e aangiftetijdvak: 1 februari

Betalen kan vanaf de 1e dag van het aangiftetijdvak, behalve voor het 1e aangiftetijdvak van het jaar. Die kan een bv pas vanaf 1 februari betalen. Betalingen die hij eerder doet, kan de Belastingdienst niet verwerken.

Meer informatie:

Handboek Loonheffingen

Paragraaf 13.2.2 Wanneer aangifte doen?

Paragraaf 13.4.2 Wanneer betalen?

Paragraaf 14.2 Manieren van corrigeren

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen

Zoekhulp betalingskenmerk op belastingdienst.nl

Bron: Forum Salaris