Fiscus stuurt pittige aanmaningsbrieven over coronaschuld

Bedrijven die zijn begonnen met het terugbetalen van hun corona-belastingschuld, hebben een stevige aanmaningsbrief ontvangen van de Belastingdienst. De strekking: achterstanden moeten 1 maart zijn ingelopen, anders zou de betalingsregeling worden ingetrokken, zo meldt het FD. De fiscus spreekt van een technisch probleem.

In de coronaperiode kregen ondernemers voor in totaal 19 miljard euro aan uitstel van belasting. Sinds oktober moet die shld maandelijks worden afgelost gedurende vijf jaar. Maar op 17 februari viel bij veel ondernemers een brief op de mat waarin de Belastingdienst aangeeft dat ze achterlopen met betalen. Wie de achterstand niet voor 1 maart zou inlopen, moest het hele bedrag ineens gaan terugbetalen, was de dreigende boodschap. De precieze achterstand werd niet vermeld; dat zou volgens de Belastingdienst aan een ICT-probleem liggen.

‘Kijk zelf maar’

Het FD laat Edward Nijhuis aan het woord van administratie- en belastingadvieskantoor Boekel. Hij heeft meerdere klanten die zo’n brief hebben ontvangen, maar netjes hun schuld aflossen. ‘Er staat in dat je een betalingsachterstand hebt en dat je zelf maar moet kijken hoe hoog die is. Maar als je steeds hebt betaald, kun je dat helemaal niet zien.’ Het Register Belastingadviseurs heeft er klachten over gekregen.

Hoogleraar fiscale economie Edwin Heithuis, wetenschappelijk adviseur bij BDO, vindt de brief ‘volstrekt niet-klantvriendelijk’. Hij vindt dat de fiscus had moeten melden hoe groot de betalingsachterstand is en welk bedrag de belastingschuldige had moeten betalen. Maar hij acht het mogelijk dat bij de Belastingdienst zelf niet bekend is hoe groot de achterstand per belastingplichtige is.

Volgens de fiscus zelf waren er technische problemen met een nieuw systeem voor het opstellen van schuldoverzichten. Die zouden nu zijn verholpen.

