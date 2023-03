Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking

Wie werkt er tegenwoordig niet in de cloud? In de afgelopen jaren is de manier waarop bedrijven met klanten omgaan ingrijpend veranderd. De opkomst van de digitale revolutie heeft ervoor gezorgd dat bedrijven in staat zijn om klanten beter te bedienen dan ooit tevoren.

Bij veel kantoren zijn de voordelen van deze nieuwe manier van werken al bekend: activiteiten kan je indien nodig snel bijsturen, communicatie gaat zeker niet meer alleen over de telefoon en diensten worden eenvoudiger gedigitaliseerd. Daarmee verandert ook de werkwijze van werknemers. Bovendien wordt de samenwerking en data-uitwisseling tussen kantoren en klanten een stuk eenvoudiger en efficiënter.

Meer bieden dan alleen een gedegen administratie

Ook als accountant heb je natuurlijk te maken met de veranderingen die een verregaande digitale samenleving vereisen. De ontwikkelingen gaan razendsnel en actueel inzicht en snel kunnen bijsturen en adviseren is belangrijker dan ooit. Toch kan het lastig zijn om niet alleen je eigen medewerkers, maar ook je klanten te overtuigen van het belang en de voordelen van digitaal samenwerken.

Stuur bij waar nodig

Als kantoor wil je jouw klanten zo goed mogelijk helpen en inzicht geven in hoe hun bedrijf ervoor staat. Je geeft advies in moeilijke tijden maar coacht zeker ook ondernemers die juist een explosieve groei doormaken. Zo heeft iedere klant een andere aanpak nodig. Om al deze verschillende klanten efficiënt te ondersteunen op basis van actuele gegevens en, waar nodig, snel te kunnen bijsturen, is het omarmen van de technologische ontwikkelingen essentieel.

Stem alles af met je klant

Om gemakkelijk, snel en veilig digitaal met je klanten samen te werken heb je de juiste systemen nodig. We hebben het immers niet over alles heen en weer mailen, maar over echt samenwerken in één systeem en één administratie. Belangrijk voor goede online samenwerking is de flexibiliteit die je je klant kan bieden en het gemak dat het voor je kantoor oplevert. Binnen het Visma eAccounting-samenwerkingsplatform kies je samen met je klant voor die optie die hem het beste past. Vervolgens regel je allemaal zelf vanuit je eigen kantooromgeving in Visma eAccounting Accountancy wat je aanzet voor je klant: een online boekhoudoplossing, dashboard, rapportage- of factureringservice. Self service provisioning in optima forma! Vervolgens heb je de beschikking over één systeem waarin jij en je klant allebei gegevens invoeren en taken uitvoeren. Samen bepaal je wie wat doet en kom je tot een ideale taakverdeling. Zo kunnen klanten bijvoorbeeld eenvoudig bonnetjes scannen met hun mobiel en zelf facturen maken, wat ervoor zorgt dat het verkoopboek direct bij is, maar neem jij de complexere boekingen voor je rekening. Dat scheelt beiden veel tijd.

Tijdig maatregelen nemen

Met slimme boekhoudsoftware heb je ook handige tools in huis om bijvoorbeeld de cijfers van de onderneming van je klant te vergelijken met eerdere perioden. Zo kan je klant volgen wat er met de omzet gebeurt in een door jou opgezet dashboard. In plaats van een keer in de zoveel tijd de balans op te maken, bied jij je klant actueel inzicht zodat hij tijdig kan ingrijpen en problemen voor kan zijn.

Communicatie blijft key

Juist bij digitale samenwerking is het belangrijk om duidelijke verwachtingen te stellen over hoe de samenwerking eruit zal zien. Zo onderhoud je nog steeds regelmatig contact met je klanten en zorg je voor open communicatielijnen.

Door online samen te werken kan je je klanten dus op een efficiënte en effectieve manier ondersteunen. Het biedt klanten de mogelijkheid om snel en gemakkelijk hulp te krijgen zonder dat ze continu het kantoor bestoken met vragen en belletjes.

Om de transitie naar digitale samenwerking zo eenvoudig mogelijk te maken hebben we een stappenplan opgesteld dat jouw kantoor hierbij helpt. Benieuwd? Download dan hier het stappenplan.