Guus Delger aangeklaagd door voormalige aandeelhoudersstichting Accon avm

De ontslagen topman Guus Delger van Accon avm zal zich in juni bij de Accountantskamer moeten verantwoorden over zijn rol bij de gevallen accountantsorganisatie. Dat bevestigt een woordvoerder van Stichting Algemeen Managementadvies aan Accountancy Vanmorgen. De stichting diende de tuchtklacht in en was eerder onder de naam Stichting accon avm enig aandeelhouder van het inmiddels niet meer bestaande concern.

door Misha Hofland

De aandeelhoudersstichting heeft ondertussen zowel een nieuwe naam als een nieuwe doelstelling. Uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel blijkt dat de voormalige aandeelhouder zich inmiddels bezighoudt met het uitvoeren van afspraken die voortvloeien uit de verkoop van Accon avm aan Flynth, ‘waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het voeren van (tucht)rechtelijke procedures’. Stichtingsvoorzitter Riet Nelisse wil niet vooruitlopen op de behandeling van de zaak tegen Delger, laat haar woordvoerder weten op vragen over de aard van de tuchtklacht. De Accountantskamer maakt zelf alleen melding van een ‘klacht over het handelen van betrokkene als bestuursvoorzitter van een accountantsorganisatie’. Guus Delger zelf heeft dinsdag niet gereageerd op een verzoek van Accountancy Vanmorgen om in te gaan op de tuchtklacht.

Ondergang Accon avm

Bestuursvoorzitter Guus Delger werd in 2021 na een lange carrière bij Accon Avm eerst geschorst en later ontslagen, nadat het accountantskantoor er financieel veel slechter voor bleek te staan dan in de cijfers tot dan toe was weergegeven. Aandeelhoudersvoorzitter Riet Nelisse stelde al kort nadat de affaire uitkwam dat Delger met verschillende posten op de balans van het kantoor had gerommeld, waaronder de hoeveelheid onderhanden werk. Interim-bestuurder Theo de Vries hield het er later op dat Delger is ontslagen vanwege zijn eindverantwoordelijkheid voor de ontstane financiële situatie. Als gevolg daarvan moesten er uiteindelijk miljoenen worden afgeboekt en raakte het top 10-kantoor dusdanig in de problemen dat er naar een overnamekandidaat werd gezocht, die uiteindelijk ook werd gevonden in Flynth.

Nasleep: tuchtklachten

De precieze rol van Delger in het boekhoudschandaal bleef naderhand enigszins onduidelijk, net als de vraag of er strafrechtelijke consequenties zouden volgen. Wel publiceerde het FD een uitgebreide reconstructie over de kwestie. Daaruit bleek onder meer dat Delger twee controllers binnen zijn eigen organisatie instrueerde over het bijhouden van een schaduwboekhouding. Delger zelf spande daarna al eens een tuchtzaak aan tegen forensisch accountant Peter Schimmel, die op verzoek van Accon avm onderzoek had gedaan naar de gang van zaken. Volgens Delger was het onderzoek ‘onzorgvuldig en vooringenomen’ en liet Schimmel zich voor het karretje spannen van zijn opdrachtgever. De Accountantskamer oordeelde echter dat Schimmel niets te verwijten valt. Inmiddels zijn de rollen dus omgedraaid en moet Delger in het beklaagdenbankje van de tuchtrechter plaatsnemen.