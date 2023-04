Grant Thornton bundelt duurzaamheidsadvies in Impact House

Grant Thornton heeft de adviespraktijken Sinzer, Avance-Impact en Wolfs Company gebundeld in het nieuwe bedrijfsonderdeel Impact House. Van daaruit worden klanten begeleid bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelen, het optimaliseren van hun impact en voldoen aan eisen van stakeholders en wetgeving.

Sinzer (2019), Avance en Wolfs (beide 2022) werden de afgelopen jaren overgenomen en vormden gezamenlijk al een centraal expertisecentrum van ruim 40 medewerkers, die een combinatie vormen van strategisch adviseurs met kennis van duurzaamheid en regelgeving en specialisten op het gebied van de impact van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. ‘Voor veel organisaties is de urgentie duidelijk. Ze hebben vooral behoefte aan een expert die hen op een praktische manier ondersteunt. Impact House biedt zowel de specialistische kennis als een pragmatische aanpak’, zegt Jacoline Plomp van Avance. Zij vormt samen met Edith Kroese, Emma Verheijke en Esther Wolfs het partnerteam.

Impact House gaat organisaties helpen biodiversiteits- en klimaatrisico’s mee te nemen in strategieën en bedrijfsmodellen. Daarnaast is er ook een Impact Campus, die trainingen aanbiedt aan professionals en daarmee duurzaamheids- en impactkennis wil verankeren in organisaties. Teamcoördinator van de Impact Campus is senior impact- en duurzaamheidsexpert Simone de Wit.