Personalia | Baker Tilly benoemt twee nieuwe partners

Mark Lenaerts is per 1 juni 2023 benoemd tot partner MKB Accountancy van Baker Tilly. Hij komt van BDO Tilburg, waar hij Partner Accountancy & Bedrijfsadvies is. Mark Lenaerts heeft een groot netwerk in de regio Tilburg en zal in deze regio actief blijven om Baker Tilly ook hier te laten groeien. Lenaerts werkte bijna 25 jaar bij BDO, waar hij na zijn studie HEAO Accountancy in 1998 aan de slag ging. Mark Lenaerts is, na de afronding van zijn Master in Finance aan Tias in 2012, benoemd tot partner Accountancy & Bedrijfsadvies van BDO. In deze rol gaf hij leiding aan de MKB-praktijk.

Jan Kreijkes (r) is per 1 juni 2023 benoemd tot partner Corporate Finance van Baker Tilly. Hij is afkomstig van EY. Bij EY is hij Director Strategy and Transactions en expert op het gebied van M&A en due diligence onderzoeken voor (inter)nationale ondernemingen, familiebedrijven en private equity. Voordat Jan Kreijkes in 2003 in dienst trad bij EY, was hij werkzaam bij Mazars. Jan Kreijkes studeerde in 1997 af in Accountancy aan Windesheim en behaalde in 2003 zijn Doctoraal Accountancy aan Nyenrode.

Ronald Hoeksel, bestuursvoorzitter van Baker Tilly: “De benoeming van Jan en Mark betekent een verdere versterking van onze adviespraktijk. Zij brengen zeer relevante kennis en ervaring mee en een sterk netwerk, passend bij de groeiambitie van Baker Tilly. Ik heet ze namens alle collega’s bij Baker Tilly van harte welkom en wens ze veel succes.”