Accountant die zes miljoen stal moet cel in

De Zeeuwse accountant Xander W. verdwijnt vier jaar achter de tralies omdat hij 6,1 miljoen euro van zijn werkgever verduisterde. De man leidde jarenlang een dubbelleven, tot hij in 2020 tegen de lamp liep. Hij verklaarde zijn fraude uit jaloezie, maar moest voor de rechtbank een echte verklaring schuldig blijven.

De voormalige registeraccountant werkte voor het internationale Team Industrial Services. In 2014 maakte hij een kwart miljoen euro naar zichzelf over. In de jaren erna sluisde hij bijna twee miljoen euro weg naar eigen rekeningen. In 2018 en 2019 verdween nog eens vier miljoen. Bij een reorganisatie liep hij in 2020 tegen de lamp.

Veel vertrouwen

Dat de accountant zolang onder de radar kon blijven had veel te maken met het vertrouwen dat hij op zijn werk genoot. Hij stond bekend als iemand met een goede opleiding die erg intelligent was. Slechts één keer zette een vrouwelijke collega vraagtekens bij transacties. Hij stuurde haar met een kluitje het riet in. Ook zijn toenmalige vrouw merkte niets van de fraude van haar man. Dat kwam omdat de accountant een heimelijk dubbelleven leidde.

Autowissel

Het gestolen geld investeerde hij onder meer in peperdure auto’s waaronder een Audi R8. Thuis reed hij in een modale wagen zodat zijn vrouw geen lastige vragen zou stellen. Als hij naar zijn werk ging, wisselde hij bij de loods van auto. Tegen collega’s vertelde hij dat de Audi R8 een cadeau van zijn ouders was. Tegen anderen zei de Middelburger dat hij een fikse prijs in de Staatsloterij had gewonnen.

Geld had geen waarde

Regelmatig vloog hij naar Londen waar hij soms niet eens zijn hotelkamer verliet. Dit wekte geen argwaan, de accountant werkte immers voor een internationaal bedrijf. Xander W investeerde ook grote bedragen in twee startende ondernemingen. Dat er eentje theoretisch failliet was, wekte medelijden bij hem op. Hij bleef geld in het bedrijf pompen. ‘Veel meer dan ik had verwacht’ zei hij in de rechtszaak. Geld had in de jaren dat hij fraudeerde geen enkele waarde voor hem. Hoeveel hij had verduisterd, wist hij niet.

Administratiekantoor

In de rechtszaak kwam het beeld naar voren van een man die dwangmatig geld verduisterde. Waarom hij er mee begonnen was wist de accountant niet, maar wel dat het onmogelijk bleek met zijn gedrag te stoppen. Tegen de politie verklaarde hij eerder dat hij jaloers was op collega’s die meer verdienden dan hij. Zijn advocaat schetste het beeld van iemand die spijt had als haren op zijn hoofd en volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek. Hij is ook onder behandeling. Zijn huwelijk ligt in duigen. Geld dat hij verdient, gaat op aan alimentatie en terugbetaling van de miljoenenschuld. Ze vond dat een gevangenisstraf haar cliënt te veel zou benadelen.

Geen taakstraf

Opmerkelijk is dat de accountant na zijn ontslag een baan heeft gevonden bij een administratiekantoor dat jaarrekeningen controleert en belastingaangiftes doet voor bedrijven. Hoe dat kan werd in de zaak, die afgelopen weken diende, niet duidelijk. De rechtbank wilde rekening houden met het blanco strafblad van Xander W. en het feit dat hij hulp zocht nadat hij was ontmaskerd, maar vond dat een taakstraf onvoldoende recht deed aan de gepleegde feiten. De voormalige registeraccountant moet daarom vier jaar de cel in.