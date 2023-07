‘Verontrustende toename sociale onveiligheid bij Belastingdienst’

Ruim 85% van de werknemers bij de Belastingdienst, Douane en Toeslagen die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag voelt zich niet gesteund door de organisatie, 35 % ervaart een onveilig werkklimaat. Ruim 40% heeft het afgelopen jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Dat komt naar voren uit een verkennend onderzoek dat vakbond FNV de afgelopen maanden heeft verricht naar omgangsvormen op de werkvloer bij de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. De vakbond noemt de resultaten verontrustend.

Onderzoek

FNV Overheid zegt al langer tal van signalen binnen te hebben gekregen van pesten, buitensluiten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, maar ook overschrijdend gedrag met betrekking tot geaardheid van medewerkers. Die signalen over de overheidsdiensten bleven de afgelopen tijd alleen maar toenemen. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in het werkklimaat en het welzijn van medewerkers binnen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Daarbij lag de focus op het identificeren van mogelijke problemen die kunnen bijdragen aan gevoelens van onveiligheid en het gebrek aan adequate ondersteuning vanuit de dienstleiding voor medewerkers.

‘Iedereen weet het, maar niemand durft het aan te kaarten’

FNV Overheid bestuurder Mieke van Vliet: ‘De resultaten van het onderzoek zijn zeer verontrustend. Ze laten zien dat er binnen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen wel een zeer uitgebreid meldlandschap is, maar dat dit niet leidt tot het oplossen van het onveilige gevoel bij medewerkers. Dit werkt uiteraard belemmerend in het melden van pesten, buitensluiten, machtsmisbruik, discriminatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Medewerkers voelen zich niet veilig genoeg om hun mening te uiten, bang dat zij hiervoor gestraft worden. Wederzijds vertrouwen en respect zijn ver te zoeken bij deze onderdelen van het Ministerie van Financiën. Iedereen weet het, maar niemand durft het aan te kaarten’.

