Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 

Als je de verantwoordelijkheid hebt voor een accountantskantoor, sta je voor verschillende uitdagingen. Je wilt efficiënter werken, kosten besparen én een professionele en fijne werkomgeving bieden aan je medewerkers. Tegelijkertijd wil je innoveren en goed samenwerken met je klanten. Capaciteitsplanning is daarbij essentieel. In dit blog vertellen wij je waar je absoluut aan moet denken.

Waarom capaciteitsplanning?

In een tijd waarin schaarste aan mensen en tijd de norm lijkt te zijn, is het cruciaal om optimaal gebruik te maken van de middelen die je tot je beschikking hebt. Capaciteitsplanning helpt je om de juiste balans te vinden tussen de beschikbare mensen en de werkvoorraad van je kantoor. Door deze helder te specificeren, krijg je inzicht of je ‘ja’ kunt zeggen en leer je wat je wel en niet aankunt.

Het belang van kwaliteit en tevredenheid

Als accountant streef je naar kwaliteit in alles wat je doet. Niemand vindt het fijn om werk half af te leveren of constant onder druk te staan. Wanneer je te veel druk legt op je medewerkers, bestaat het risico dat ze uiteindelijk wegrennen, terwijl je ze juist zo hard nodig hebt. In de krappe arbeidsmarkt van vandaag kun je beter energie steken in het motiveren van je huidige talenten, dan in de zoektocht naar nieuwe. Talent aantrekken was de laatste jaren al niet gemakkelijk, maar Nederlandse bedrijven verwachten dat het de komende vijf jaar nog moeilijker zal worden, zo blijkt uit het Future of Jobs Report van het World Economic Forum. Capaciteitsplanning helpt je om realistische doelen te stellen, de werklast gelijkmatig te verdelen en de tevredenheid van zowel je medewerkers als je klanten te waarborgen.

Leer waar je ‘nee’ tegen moet zeggen:

In een wereld waar goede capaciteit altijd schaars is, is het van essentieel belang om te leren waar je precies ‘nee’ tegen moet zeggen. Dit betekent niet dat je werk laat liggen, maar juist dat je je focust op waar je goed in bent en waar je het meeste waarde kunt toevoegen. Door capaciteitsplanning als een strategisch middel te zien, kun je jezelf en je team beschermen tegen overbelasting en ervoor zorgen dat je tijd en middelen zo effectief mogelijk worden ingezet. Alvast één tip: strategisch plannen doe je niet in Excel.

