HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor

In de huidige arbeidsmarkt is het voor organisaties belangrijk om de juiste mensen aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden. Door HR as a service aan te bieden, kunnen accountantskantoren waardevolle diensten leveren die verder gaan dan de traditionele (salaris)dienstverlening. In dit artikel gaan we in op hulpmiddelen die accountantskantoren kunnen ondersteunen bij het aanbieden van HR as a service. Denk hierbij aan tools die pre- en onboarding makkelijker maken, of digitale assessments die helpen de juiste mensen te werven. Benieuwd? Lees dan snel verder.

HR as a service nuttig in elke stap van de employee journey

De employee journey begint voor medewerker én werkgever niet pas bij aanvang van het dienstverband, maar al ver daarvoor. Het begint bij het werven van de juiste persoon. Werving én selectie van de juiste kandidaat is, zoals bekend, een van de grootste uitdagingen voor ondernemers in deze markt. Als accountantskantoor kun je klanten hierin ondersteunen. Dit kun je doen door ondersteunende dienstverlening aan te bieden in de vorm van hulp bij het opstellen van vacatureteksten en het screenen van cv’s. Het volgende probleem is dan alleen: ook bij accountantskantoren heerst schaarste en is de werkdruk hoog, waardoor dit er niet zomaar bij gedaan kan worden.

Tools die kunnen ondersteunen

Gelukkig is er een oplossing voor: het inzetten van slimme HR-tools. Met een slimme werving & selectie tool wordt een vacaturetekst opstellen eenvoudig, net als het opmaken én automatisch promoten op jobsites naar keuze. Vervolgens komen de sollicitaties netjes in een portaal binnen, waar de werkgever het overzicht houdt. Twijfel over een sollicitant? Daarvoor kun je een e-assessment tool inzetten. De werkgever stuurt in één klik een assessment naar de kandidaat toe. Deze maakt dit assessment online in 30 tot 40 minuten, en vervolgens krijgen beide een gemakkelijk te interpreteren rapport. In dit rapport krijgt de werkgever inzicht in de persoonlijkheid van de kandidaat en hoe goed deze matcht met de organisatiecultuur en waarden van het bedrijf.

Is een nieuw talent geworven? Dan begint normaal gesproken het administratieve circus. Met een preboardingtool maak je deze belangrijke procedures een stuk gemakkelijker voor zowel medewerker, werkgever als voor de salarisadministrateur bij het kantoor. Een onboardingtool zorgt ervoor dat het gat tussen het tekenen van het contract en de begindag gedicht wordt. De band met de nieuwe medewerker blijft, en deze wordt goed voorbereid op de nieuwe dag doordat deze vooraf al kan zien waar hij of zij wanneer moet zijn, wie buddy’s zijn en wat er te wachten staat in die eerste periode. Een goede start zorgt ervoor dat er aanzienlijk meer kans is dat een medewerker ook daadwerkelijk blijft. Win-win.

Het bieden van extra waarden

Door het aanbieden van eerdergenoemde HR-producten kunnen accountantskantoren verder gaan dan traditionele dienstverlening en bied je extra waarde aan hun klanten. Gekwalificeerd personeel. Dit draagt bij aan het succes en de groei van organisaties die zij bedienen.