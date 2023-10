Ziekte tijdens proeftijd: wat zijn de regels?

De proeftijd is een periode waarin werkgever en medewerker met elkaar kennismaken. Tijdens de proeftijd gelden andere regels rondom ontslag. Zo mag het contract in de proeftijd zowel door uw klant als door zijn of haar medewerker direct worden opgezegd. Maar hoe zit dit als de medewerker tijdens proeftijd ziek wordt?

Tijdens de proeftijd gelden er bijzondere ontslagregels. Waar uw klant als werkgever in een normale situatie niet zomaar een zieke medewerker kan ontslaan, ligt dat in een proeftijd anders. Tijdens de proeftijd mag uw klant besluiten om niet verder te gaan met de medewerker die ziek wordt.

Toch zijn er belangrijke uitzonderingen waarbij het beëindigen van het contract tijdens een proeftijd niet geldig is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer:

Uw klant zich niet houdt aan de wettelijke regels rondom de proeftijd;

Uw klant zich niet houdt aan de basisregels van goed werkgeverschap;

De ziekte van de medewerker de reden is van het ontslag.

Regels rondom proeftijd

Uw klant mag het contract tijdens de proeftijd alleen beëindigen als de proeftijd geldig is. Een geldige proeftijd voldoet aan alle wettelijke regels, zoals de maximale periode van de proeftijd. De belangrijkste regels zijn:

Als de looptijd van het contract zes maanden of minder is, mag er geen proeftijd zijn;

De proeftijd mag maximaal één maand duren bij een tijdelijk contract met een looptijd van meer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar;

Bij een contract van onbepaalde tijd of met een looptijd van twee jaar of langer, mag de proeftijd maximaal twee maanden duren;

Er mag alleen een proeftijd zijn in het eerste contract tussen uw klant en zijn of haar medewerker.

Ziekte, proeftijd en goed werkgeverschap

Als uw klant tijdens de proeftijd geen goed werkgeverschap heeft getoond, kan de rechter de beëindiging van het contract tijdens ziekte als onterecht zien. Goed werkgeverschap is opgenomen in het burgerlijk wetboek (artikel 7:611) en is voor uw klant dus een plicht, ook tijdens de proeftijd.

Wanneer is uw klant een ‘goede werkgever’? Er zijn zes basisregels voor goed werkgeverschap waaraan uw klant zich hoort te houden:

Netjes omgaan met iedere medewerker; Geen misbruik maken van de machtspositie; Grote beslissingen uitleggen; Medewerkers vertrouwen; Medewerkers gelijk behandelen; Zorgen voor een goede (verzuim)verzekering.



Lees verder:

Verzuimspecialist Sazas vertelt hoe u samen met uw klant invulling kunt geven aan deze zes basisregels.



Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.



Bron: Sazas