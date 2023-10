Datum poststempel is bewijsrechtelijk uitgangspunt

Een man is te laat met het indienen van een beroepschrift in een fiscale zaak. Hij beweert dat PostNL hem heeft verteld dat na middernacht de datum automatisch aanpast wordt.

Feit is echter dat als het beroepschrift op een bepaalde dag, voor de laatste lichting van die dag, in de straatbrievenbus van PostNL was gedeponeerd, het de poststempel had gekregen met de datum van die dag.

De man had als uiterste datum op 27 oktober 2022 zijn beroepschrift in de brievenbus moeten doen, vóór de laatste lichting van die dag en hij beweert stellig dat hij zijn beroepschrift vóór 27 oktober 2022 ter post heeft bezorgd.

Rechtbank Limburg verklaart het door hem ingestelde beroep vervolgens als niet-ontvankelijk. De rechtbank vindt het belangrijk genoeg om nader onderzoek te verrichten naar het uitgangspunt dat sinds lange tijd in de rechtspraak wordt gehanteerd.

Daarbij is het namelijk zo dat als bewijsrechtelijk uitgangspunt, de datum van de poststempel op een ter post bezorgd poststuk, de datum is waarop de terpostbezorging heeft plaatsgevonden.

In dit geval wordt er, volgens de rechtbank, van uitgegaan dat als het beroepschrift op een bepaalde dag, vóór de laatste lichting van die dag, in de straatbrievenbus van PostNL is gedeponeerd, het de poststempel krijgt met de datum van die dag.

Reactie PostNL

De rechtbank heeft aan de juridische afdeling van PostNL vragen gesteld om te verifiëren of dit uitgangspunt nog steeds feitelijk juist is.

In antwoord op deze vragen geeft PostNL aan dat na de brievenbuslichting alleen de poststukken gefrankeerd met een postzegel worden gestempeld. Poststukken gefrankeerd met de frankeermachineafdruk bevatten een eigen datum op moment van frankeren.

Ook kan het stempelen zich na 0:00 uur voordoen aangezien de post in de avond en nacht wordt verwerkt voor de volgende dag. Wanneer na 0:00 uur wordt gesorteerd, houdt de dagstempel de datum van de avond ervoor. Deze wordt niet aangepast na middernacht.

Op basis van deze reactie van PostNL concludeert de rechtbank dat het voormelde uitgangspunt, in ieder geval bij postbezorging door PostNL, nog steeds kan worden gehanteerd. De rechtbank ziet namelijk geen aanleiding om te twijfelen aan hetgeen PostNL in dit verband heeft verklaard.

Datum automatisch aangepast?

De lezing van de man, dat PostNL hem heeft verteld dat na middernacht de datum automatisch aanpast wordt en dat daardoor post die op 27 oktober 2022 voor de laatste buslichting is gepost een poststempel van 28 oktober 2022 kan krijgen, staat lijnrecht tegenover het antwoord dat de rechtbank van PostNL heeft gekregen.

De man kan geen bewijs overleggen waaruit blijkt dat hij dit afwijkende antwoord heeft gekregen.

Rechtbank Limburg stelt, gezien de overwegingen en gelet op de rechtspraak, dat ervan moet worden uitgegaan dat de man het beroepschrift ofwel op 27 oktober 2022 na de laatste lichting, ofwel op 28 oktober 2022 ter post heeft bezorgd.

De rechtbank acht daarmee onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de man het beroepschrift uiterlijk op 27 oktober 2022 voor de laatste lichting in de straatbrievenbus heeft gedeponeerd. Dat het beroepschrift binnen een week na afloop van de beroepstermijn is ontvangen, doet niet af aan het vereiste van tijdige indiening en daarvan is hier dus geen sprake geweest.

Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2023:5825