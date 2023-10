Niet-vertaalde stukken kunnen correctie op omzet niet voorkomen

Omdat de wetgever niet voorziet in een wettelijke regeling die de indiening van stukken in een vreemde taal regelt, is het aan een bestuursrechter om te beoordelen of een vertaling van die ingebrachte stukken bij een beroepsprocedure noodzakelijk of wenselijk zijn. De partij die het stuk heeft overlegd moet wel de gelegenheid krijgen een vertaling van de stukken te kunnen laten zien.

Een man van buitenlandse afkomst, die in de vorm van een eenmanszaak een onderneming drijft dient over het jaar 2014 een herziene aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen in.

De inspecteur heeft op grond van de bevindingen van een boekenonderzoek geconcludeerd en gecorrigeerd dat contante stortingen op de zakelijke bankrekening van de man van in totaal € 15.110 niet zijn meegenomen bij het bepalen van de omzet voor het jaar 2014.

Huur van grond en huizen in Irak

In een procedure voor het hof beweert de man dat de contante stortingen geen omzet van de eenmanszaak vormen, maar huurinkomsten ter zake van grond en huizen in Irak waarvan hij in privé gedeeltelijk eigenaar is. Daarom behoort het bedrag van de contante stortingen naar zijn mening niet tot zijn winst uit onderneming.

Als bewijs hiervoor overlegt hij een in de Arabische taal opgesteld stuk, dat volgens de ondernemer het eigendomsbewijs is. Het hof oordeelt dat de door ondernemer overgelegde, in de Arabische taal opgestelde stukken niet als bewijs kunnen dienen omdat niet kan worden beoordeeld wat in die stukken staat.

Excel-overzicht in het Arabisch

Het hof stelt verder dat er geen aansluiting is te maken tussen de bedragen die zijn vermeld in het eveneens door de ondernemer overgelegde, in de Arabische taal opgestelde excel-overzicht waarvan bij de zitting een vertaling is overgelegd en de in de stukken gestelde bedragen aan huuropbrengsten. Ook is er geen aansluiting met het bedrag van de constante stortingen.



De ondernemer betoogt bij de Hoge Raad dat hij niet in de gelegenheid is gesteld een vertaling van het eigendomsbewijs in heeft kunnen dienen. De Hoge Raad reageert hierop door te stellen dat de wetgever niet heeft voorzien in een wettelijke regeling die de indiening van andere stukken in een vreemde taal regelt voor de procedure bij de bestuursrechter.

Als voor een goede beoordeling van de stukken een vertaling ontbreekt maar deze vertaling naar het oordeel van de bestuursrechter noodzakelijk of wenselijk is, dan behoort de partij die het stuk heeft overgelegd gelegenheid te krijgen een vertaling daarvan te overleggen.

Het hof heeft dit met haar oordeel miskend, oordeelt de Hoge Raad. Het heeft immers de door de ondernemer als bewijs in het geding gebrachte, in de Arabische taal opgestelde stukken buiten beschouwing gelaten met het argument dat niet kan worden beoordeeld wat er in die stukken staat, zonder de ondernemer in de gelegenheid te stellen een vertaling daarvan in het geding te brengen, en ook zonder zich erover uit te laten of de eisen van een goede procesorde zich ertegen verzetten dat de ondernemer die gelegenheid krijgt.

Eigendomsbewijs woning

De Hoge Raad stelt vast de in de Arabische taal opgestelde stukken beperkt zijn gebleven tot een in de Arabisch taal opgesteld stuk waarvan de ondernemer stelt dat dit het eigendomsbewijs is van de woning in Irak. Dit met het doel om aannemelijk te maken dat hij eigenaar is van de woning in Irak ter zake waarvan hij stelde huurinkomsten te hebben genoten die overeenkomen met de in het Excel-overzicht vermelde bedragen.

Ook als het onvertaald gebleven stuk inderdaad het eigendomsbewijs van de woning in Irak is, zoals de ondernemer stelt, had een vertaling daarvan niet kunnen leiden tot een ander oordeel van het Hof. De ondernemer is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de contante stortingen afkomstig zijn uit zulke huurinkomsten.

En ook al zou de stelling van de ondernemer over de eigendom van de woning in Irak juist zijn, wil dat immers nog niet zeggen dat de in het excel-overzicht vermelde bedragen de uit de woning genoten huurinkomsten zijn.

De stelling van de ondernemer dat de huurinkomsten door een advocaat en een koerier naar Nederland zijn gebracht, is tevens niet onderbouwd met objectieve bewijsstukken.

Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2023:1433