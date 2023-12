NBA-voorzitter herkozen, nieuw mkb-bestuurslid

Kris Douma is met bijna 89 procent van de stemmen herkozen als voorzitter van de NBA. Vanuit de ledengroep openbaar accountants is Jan Rijken benoemd als nieuw bestuurslid van de beroepsorganisatie.

De leden van de NBA stemden daarnaast in met een hogere contributie voor 2024.

Big four

De suggestie dat de NBA te afhankelijk zou zijn van grote marktpartijen zoals de big four, waarvoor in het rapport van de kwartiermakers wordt gewaarschuwd, ziet Douma anders. “Voelen wij ons als NBA belemmerd om te zeggen wat we moeten zeggen over de sector? Ik denk dat dat reuze meevalt.” Net als individuele accountants moet ook de beroepsorganisatie soms de rug recht houden, maar veranderen doe je met de sector samen en niet over de sector heen, aldus de voorzitter.

Mkb-vertegenwoordiging

De vergadering nam afscheid van bestuurslid Annique van der Ha, waarmee ook de enige AA als bestuurslid vertrekt. Voorzitter Douma prees haar compassie voor de mkb-praktijk en haar inzet voor de kleinere kantoren. Van der Ha hoopte vooral dat de NBA zich blijft inzetten “voor alle accountants” en dankte het bestuur voor de “bijzondere reis” als bestuurslid.

Opvolger van Van der Ha is Jan Rijken, die is benoemd als nieuw bestuurslid vanuit de ledengroep openbaar accountants. Rijken is partner bij VDGC accountants en belastingadviseurs in Zeist en wil zijn kennis en ervaring als mkb-accountant graag inzetten voor het bestuur.

Daarmee telt het NBA-bestuur opnieuw twee leden vanuit de mkb-praktijk, na de eerdere benoeming van Steef Visser als bestuurslid in juni van dit jaar.