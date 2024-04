‘Moordzaken’ over moord op boekhouder Hans Boschma

De populaire podcast ‘Moordzaken’ duikt in de moord op boekhouder Hans Boschma uit Heeg. Hij werd in 2018 dood aangetroffen op zijn kantoor met een touw om zijn nek. In een suïcidescenario geloofde het OM niet. Inmiddels zit een man uit Joure een celstraf van 16 jaar uit voor moord op de 56-jarige boekhouder.

De dood van Boschma kreeg landelijke bekendheid, en werd ook op deze website beschreven, toen het OM op mysterieuze omstandigheden stuitte. De vrijgezelle boekhouder uit Heeg was gevonden met een 5 meter lang touw om zijn nek en onderaan een trap. Zelfmoord? Maar hoe viel te verklaren dat het touw met een ingewikkelde zeilknoop zijn adem had afgesneden? Van Boschma was bekend dat hij nog een schoenveter kon knopen. Daarom droeg hij altijd instappers.

DNA

De politie laat het touw onderzoeken. Daarop wordt dna aangetroffen van iemand anders dan Boschma zelf. Er is inmiddels ook een verdachte in beeld: een 52 jarige man uit Joure die op het kantoor van Boschma is geweest. Via een truc wordt aangetoond dat het dna op het touw afkomstig is van de man uit Joure. Pas in het zesde verhoor geeft de verdachte toe dat er iets op het kantoor van Boschma is voorgevallen.

Worsteling

De man vertelt dat er tijdens een bezoek aan het boekhoudkantoor ruzie is ontstaan. Boschma zou zich daarbij zeer agressief hebben gedragen waarna er een worsteling is ontstaan. Boschma zou daarbij hebben geprobeerd een touw om de nek van de man uit Joure te doen, maar hij had zich los weten te werken en had het touw om de nek van de boekhouder gedaan en aangetrokken. Daarna was hij het pand ontvlucht.

Noodweer

Dit verhaal houdt de verdachte in de rechtbank staande, maar die gelooft niets van zijn ‘noodweer’-verhaal. Het leidt tot een veroordeling van 16 jaar. Ook in hoger beroep krijgt de Jouster man deze straf opgelegd. Uiteindelijk komt de zaak bij de Hoge Raad in november 2021. Die oordeelt dat er geen nieuw bewijs is overlegd en verklaart het cassatieverzoek niet ontvankelijk.

Tot aan de Hoge Raad

Hans Boschma ligt begraven in Idzega. Over zijn leven is niet veel bekend. Hij werd op 1 juli 1963 geboren in Sneek. In 1993 startte hij een boekhoudkantoor, HABO Account in Heeg. Hij stond bekend als een rustige en vriendelijke man. Hij deed de administratie voor veel dorpsgenomen. Hans heeft lang voor zijn vader en moeder gezorgd. Die overleden in 2013 en 2015.