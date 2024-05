Positieve boodschap voor nieuw kabinet: computers fiscus kunnen het straks aan

De Belastingdienst heeft een positieve boodschap voor het nieuwe kabinet: vanaf 2027 is het zover dat de computersystemen van de fiscus ‘best veel wijzigingen‘ aankunnen. Dat melden bronnen aan de NOS.

Politieke partijen kregen in het verleden nog wel eens te horen dat iets relatief kleins als een btw-tarief niet veranderd kon worden op het moment dat de politiek dat wilde. De verouderde computersystemen konden dat vaak niet aan. Bij de fiscus is men vol vertrouwen dat de computers er vanaf 2027 echt klaar voor zijn. In de komende jaren ligt de focus nog op het vernieuwen van de ICT.

Hoge Raad moet nog beslissen over box 3

Wellicht moeten de computersystemen al eerder worden aangepast in verband met box 3, de vermogensrendementsheffing waarover de Hoge Raad nog een uitspraak moet doen. Als in augustus en september duidelijk wordt dat op dat terrein onterecht belasting is geheven, moet er mogelijk veel geld terugbetaald worden. Het ministerie houdt rekening met een flinke kostenpost van 4 miljard euro.

Betrokkenen verwachten echter niet dat dat vertraging oplevert. Pas in 2028 hoeven de computers er klaar voor te zijn wanneer er aangifte over 2027 dient te worden gedaan. De Belastingdienst heeft zo nog een beetje speling om de belofte aan de politiek bij een tegenslag waar te kunnen maken.

De Belastingdienst heeft voor de formatie nog wel de boodschap om tot 2027 niet teveel fiscale plannen te lanceren. Op het punt van de erf-en schenkbelasting zijn de systemen al aardig up-to-date en kunnen wijzigingen makkelijker worden doorgevoerd. Verder heeft de fiscus vooral tijd en ruimte nodig om de nieuwe computersystemen op tijd klaar te krijgen.

Tot die tijd de moeten de oude systemen, die soms nog gebaseerd zijn op softwareprogramma’s van tientallen jaren geleden, nu blijven draaien terwijl daarnaast een compleet nieuw systeem wordt gebouwd. Ondertussen moeten alle politieke plannen in beide systemen worden doorgevoerd. Een grote uitdaging ziet de Belastingdienst ook nog om privacywetgeving als de AVG door te voeren in deze verouderde systemen.

Bron: NOS