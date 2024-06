Staatssecretaris Van Rij eind van het jaar aan de slag bij IMF

Van Rij (63) is gekozen door een selectiecommissie en zijn kandidatuur is overgenomen door DNB-president en IMF-gouverneur Klaas Knot en minister van Financiën Steven van Weyenberg. Zijn benoeming zal per 1 november ingaan. Aan de voordracht ging een vacaturestelling en uitgebreide selectieprocedure vooraf.

De Nederlands-Belgische kiesgroep bij het IMF in Washington heeft een bewindvoerder die om en om door Nederland en België wordt geleverd, voor een periode van vier jaar. Er zijn twee plaatsvervangers: één uit Nederland of België, en één uit Oekraïne. Op dit moment is de Nederlander Paul Hilbers bewindvoerder van de kiesgroep. Hij wordt in november opgevolgd door een Belgische collega.

De Nederlandse plaatsvervangend bewindvoerder is plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het IMF. Hij is per november de hoogste vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij het IMF en medeverantwoordelijk voor het overbrengen van de Nederlandse standpunten op alle onderwerpen die dagelijks in de IMF-raad van bestuur worden besproken.