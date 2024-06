Besluit DigiD Zakelijk Belastingdienst ter consultatie

Het besluit DigiD Zakelijk Belastingdienst ligt ter consultatie voor en regelt een nieuwe voorziening: kleine ondernemingen kunnen gratis met hun DigiD inloggen bij bepaalde dienstverlening van de Belastingdienst. Met DigiD Zakelijk Belastingdienst kunnen personen die bevoegd zijn om te handelen namens een onderneming in ieder geval inloggen bij het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Hier moet de men de belastingaangifte doen. Dit besluit bepaalt verder welke persoonsgegevens worden verwerkt, aan wie deze worden verstrekt en hoe lang deze worden bewaard (artikel 16, vierde lid, Wdo). Dit wijzigingsbesluit wijzigt daarvoor het Besluit digitale overheid.

Belastingaangifte doen

Doelgroep

DigiD Zakelijk Belastingdienst kan worden gebruikt door natuurlijke personen die zelfstandig

bevoegd zijn om te handelen namens een bedrijf of organisatie, in ieder geval voor het online doen

van belastingaangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk. De natuurlijke persoon moet beschikken

over het eigen BSN en het KvK-nummer van het bedrijf of de organisatie waarvoor wordt ingelogd.

Het middel kan dus niet worden gebruikt door medewerkers of gemachtigde derden van

bedrijven of organisaties. Daarnaast kan het middel niet worden gebruikt door eenmanszaken

(natuurlijke personen in de uitoefening van beroep of bedrijf) aangezien zij al kosteloos aangifte

kunnen doen door gebruik van hun eigen DigiD.

De einddatum van de internetconsultatie is 29 juli 2024.

