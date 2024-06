Ben jij al klaar voor het AI-tijdperk?

Zijn we straks werkeloos omdat robots ons werk hebben overgenomen? Nee, dat niet. Maar de kans is wél aanwezig dat je baan misschien wordt ingepikt door een mens die beter met AI kan omgaan dan jij.

Of de komst van AI werkelijk tot een structurele verhoging van de productiviteit zal leiden, daar zijn de geleerden het nog niet over eens. Onderzoekers van ING denken dat het zo’n vaart niet zal lopen en uit een recente enquête van werkgeversorganisatie AWVN blijkt dat bedrijven ook nog terughoudend zijn. Aan de andere kant voert Afas binnenkort een vierdaagse werkweek in. Het softwarebedrijf verwacht dankzij AI zo veel productiever te kunnen werken, dat zijn medewerkers voortaan in vier dagen wel kunnen doen wat ze voorheen in vijf deden.

Vertalen naar ‘echt’ werk

Het probleem lijkt een beetje te zijn dat iedereen wel inziet dat AI heel veel mogelijkheden heeft, maar dat nog niet helemaal duidelijk is hoe die mogelijkheden kunnen worden vertaald naar ‘echt’ werk. Scholieren die er hun werkstukken mee maken is een ding, maar wat heb je er nou eigenlijk aan op de werkvloer?

Wat dat betreft kunnen andere technologische revoluties inzicht bieden. Met elektriciteit, en meer recent met internet, duurde het ook even voordat mensen in de gaten kregen hoe dat het beste kon worden gebruikt.

Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat alle werk dat op de een of andere manier kan worden geautomatiseerd, in de nabije toekomst zal worden overgenomen door AI. Denk daarbij vooral aan repetitief werk en trek vervolgens de definitie van repetitief zo ver mogelijk op. Dan is ineens het samenstellen van een concept jaarrekening ook een repetitief klusje dat best door een computer kan worden overgenomen.

AI is er voor het werk in het midden

AI-gestuurde computers zijn niet alleen veel sneller, maar ook veel beter in het verzamelen van gegevens en het leggen van verbanden waar je als mens niet snel op zou komen. Dat zien we bij Hyarchis iedere dag. Wij beschikken over AI-toepassingen die een schat aan data binnen de bestaande archieven van accountantskantoren kan blootleggen. Denk aan financiële gegevens die je kan gebruiken in de boekhoudpraktijk, of klantgegevens die een beter inzicht geven in de staat van de onderneming.

Voorlopig moeten we ook de output van die software nog controleren. Op internet vind je voldoende plaatjes waar AI opzichtig de mist in is gegaan. En ook een jaarrekening kan je nog niet helemaal met een gerust hart aan de computer overlaten. De kans op fouten verminder je door aan het begin van het proces de goede vragen te stellen aan de computer. AI is er dan voor het werk in het midden.

Dat wordt de essentie voor bijna iedere baan die er is: AI gaat routinematige taken van ons overnemen waardoor wij mensen meer tijd overhouden om onze creativiteit de vrije loop te laten. Creativiteit wordt dus een van de belangrijkste eigenschappen die je als werknemer de komende jaren nodig gaat hebben. Dat, en het vermogen om de juiste vragen aan de computer te stellen. Wie dat kan, is klaar voor het AI-tijdperk.

