Belastingdienst sluit oude ondernemersportaal

Sinds eind januari kunnen alle ondernemers met eHerkenning terecht op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Eenmanszaken en zzp’ers kunnen daar inloggen met DigiD. Het oude ondernemersportaal is daarom per 1 juli gesloten. Het Persoonlijk Domein voor Ondernemers (PDO) is circa 20 jaar actief geweest als portaal voor aangiften voor de omzet- of vennootschapsbelasting en het doorgeven van een bankrekeningnummer.

Kleine groep kon nog niet over

De functionaliteiten zijn de afgelopen jaren gefaseerd overgezet naar het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. In 2022 stapte de groep van een half miljoen btw-aangevers over van het oude ondernemersportaal naar Mijn Belastingdienst Zakelijk. Er bleven er nog 20.000 over voor wie het vooralsnog niet mogelijk was om de overstap te maken. ‘Dat ging om ondernemingen die zich niet kunnen inschrijven bij de Kamer van Koophandel – zoals bedrijven die in het buitenland geregistreerd staan – en dus geen eHerkenning konden aanvragen’, zegt Aafje Wiersma, productmanager Interactie Online Zakelijk bij de Belastingdienst en projectleider van de migratie van deze laatste groep. ‘En zonder eHerkenning kun je niet inloggen bij Mijn Belastingdienst Zakelijk.’

Buitenlandse intermediairs nog in de wacht

Voor die groep is een oplossing bedacht; zij kunnen nu ook eHerkenning aanvragen. Alleen buitenlandse intermediairs staan nog in de wacht: ‘Ze kunnen wel inloggen voor zichzelf, maar niet voor hun klanten (de zogeheten ketenmachtiging). Daar zal spoedig een oplossing voor komen.’

Ondernemers wordt aangeraden om met vragen de Belastingtelefoon te bellen. ‘Hebt u als ondernemer vragen over de aanschaf van eHerkenning, neem dan contact op met uw leverancier van eHerkenning.’ Er wordt verder gewerkt aan het responsief maken van Mijn Belastingdienst Zakelijk voor mobiele telefoons en tablets. Vanaf augustus is het mogelijk tot 6 jaar terug je btw-aangiften op te zoeken. Dat is nu nog 2 jaar.