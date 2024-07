Minder Europese investeringen durfkapitaal, hogere bedragen

De investeringen van venture capital stegen wereldwijd van 69,1 miljard naar 86,6 miljard euro. Ook Europa zag een flinke stijging, namelijk van 12,7 miljard naar 16,3 miljard euro. De grootste investeringen van Nederlandse bodem richtten zich op thema’s als AI, duurzaamheid en biotechnologie. Dat blijkt uit het Venture Pulse-rapport van KPMG, een kwartaalanalyse van wereldwijde venture capital-investeringen.

AI

Kunstmatige intelligentie (AI) is wereldwijd en ook in Europa en Nederland het belangrijkste investeringsthema, met een focus op gezondheidszorg, biotechnologie en toeleveringsketen. AI was goed voor meer dan de helft van de tien grootste financieringsrondes wereldwijd tijdens het tweede kwartaal van dit jaar. Naast AI trokken sectoren zoals energie, cleantech en fintech ook aanzienlijke investeringen aan.

Verenigde Staten

De globale stijging is voornamelijk toe te schrijven aan enkele deals van meer dan één miljard euro. Onder andere Core Weave (7,9 miljard euro), xAI (5,5 miljard euro) en Lazada (1,7 miljard euro) haalden flinke bedragen binnen. Opvallend is dat zes van de tien grootse deals wereldwijd door Amerikaanse bedrijven zijn gesloten. In Europa werd de top tien gedomineerd door het Verenigd Koninkrijk (vijf deals) en Duitsland (drie deals).In Europa springen Wayve en Abound eruit door de investeringen die zij ontvingen. Wayve, een bedrijf dat zich richt op AI-technologie voor autonoom rijden, bracht 917,6 miljoen euro op. Kredietverstrekker Abound haalde een bedrag van 917,3 miljoen euro op.

Nederlandse bedragen dalen

Als partner van het Dutch Startup Report verzamelde KPMG inzichten over de groei van Nederlandse startups en technologiebedrijven. In het tweede kwartaal van 2024 bedroegen de totale investeringen in Nederland 430 miljoen euro. Dit is een daling van 59 procent ten opzichte van Q1 2024. Het aantal deals bleef vrijwel gelijk, met 89 deals in Q1 2024 en 87 in Q2 2024. Het totale investeringsbedrag in Nederland is wel lager uitgevallen dan vorig kwartaal, voornamelijk door het ontbreken van grotere deals van rond de honderd miljoen euro. Wereldwijd zien we juist een stijging van megadeals boven de honderd miljoen of zelfs miljarden over de laatste kwartalen.

De grootste investeringsrondes van Nederlandse bodem richtten zich op thema’s als AI, duurzaamheid en biotechnologie. Het Eindhovense Axelera AI haalde 68 miljoen euro binnen, BioBTX uit Groningen 42 miljoen (totale ronde inclusief lening en subsidies) euro en de Maastrichtse ontwikkelaar van kweekvlees, Mosa Meat, haalde 40 miljoen euro op.

Het volledige Venture Pulse-rapport is hier te dowloaden