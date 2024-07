MKB verkoopt steeds vaker aan eigen directie

‘Wij zien binnen het mkb een toename van het aantal aanvragen voor een management buy-out’, zegt partner Stefan Damen van de Bossche investeerder MGF in het Financieele Dagblad. ‘We merken dat de ondernemende babyboomgeneratie nu vragen heeft over bedrijfsoverdracht. Het waarborgen van hun erfgoed, zoals de bedrijfscultuur, is voor hen vaak een belangrijk goed.’

Een management buy-out, waarbij het bedrijf intact blijft, is voor deze groep een interessant alternatief. ‘We merken wel dat ondernemers vaak vrezen dat de prijs laag zal zijn omdat een manager maar beperkte middelen heeft’, zegt Damen. Om dat probleem op te lossen neemt MGF een minderheidsaandeel, dat het management na bijvoorbeeld vijf jaar kan kopen.

Toename

Een groei in bedrijfsverkopen aan het management is terug te zien in cijfers van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) en Invest Europe. In het mkb-segment, met een overnamesom kleiner dan €15 mln, groeide het aantal management buy-outs waarbij investeerders betrokken waren van 92 in 2020 naar 125 in 2023. Het totale bedrag dat daarmee gemoeid was groeide van €334 mln naar €417 mln.

Dit zijn opmerkelijke cijfers omdat de totale markt van bedrijfsovernames juist flink is gekrompen. Het aantal transacties nam in Nederland tussen 2021 en 2023 met 15% af. In lijn daarmee daalde het aantal deals waar private equity bij betrokken is met 14%, maar het aantal management buy-outs met hulp van investeerders binnen het mkb groeide in die periode met 9%.

Investeerders

Dat het aantal management buy-outs toeneemt, merkt ook overnameadviesbureau Aeternus. ‘Dat komt vooral omdat private equity belangrijker wordt bij overnames’, zegt managing director Jacques Jetten in het FD. ‘Er komen steeds meer partijen op de markt en ze hebben een toenemend aandeel in het aantal overnames. Die investeerders doen een eerste investering in een branche nooit zonder dat het management meedoet.’

Omgekeerd heeft het management investeerders nodig, omdat de bank zo’n overname doorgaans niet helemaal wil financieren. ‘Ze hebben zo’n bedrag meestal niet op hun bankrekening staan’, zegt Jetten. Uit onderzoek van Aeternus blijkt dat 18% van de private-equitypartijen investeert in management buy-outs. Bij kleinere bedrijven willen ze volgens Jetten meestal een meerderheidsaandeel.

Bron: FD