Vergelijker: autopremie steeds hoger door dure elektrische auto’s

Automobilisten zijn steeds meer geld kwijt aan hun autoverzekering. De gemiddelde premie is inmiddels opgelopen tot 90,38 euro per maand, een stijging van ruim 9 procent vergeleken met januari vorig jaar.

Dat meldt de financiële vergelijkingssite Geld.nl op basis van eigen onderzoek. De kenners verwachten dat de verzekeringspremie voorlopig blijft stijgen.

Een belangrijke reden voor de stijgende premies is dat het bedrag dat autoverzekeraars uitkeren aan klanten met schade voor het vierde jaar op rij fors toeneemt. Dit komt doordat er steeds meer elektrische auto’s rondrijden, die duurder zijn om te repareren dan een benzineauto. Ook worden auto-onderdelen steeds geavanceerder en dus duurder om te vervangen.

In de grote steden betalen automobilisten de hoogste premies. Zo kost een WA-verzekering in Den Haag gemiddeld 122,69 euro per maand. In een kleinere stad zoals Assen is dit 73,43 euro per maand.

“In Den Haag is relatief veel verkeersdrukte, waardoor het risico op schades aan je voertuig groter is. Dit drijft de gemiddelde premie in die provincie op. Verder kijken verzekeraars naar de criminaliteitscijfers in de regio”, aldus de site.