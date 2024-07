Nederlandse economie krimpt, faillissementen blijven toenemen

Het aantal faillissementen in Nederland is in de eerste helft van dit jaar met 36 procent gestegen tot een recordaantal van 2.027. Dit blijkt uit cijfers van Altares Dun & Bradstreet.

Het is voor het zevende opeenvolgende kwartaal dat het aantal faillissementen stijgt. Handel, bouwnijverheid en financiële dienstverlening zijn het zwaarst getroffen. Tegelijkertijd steeg de handelsintensiteit in het tweede kwartaal naar 83,6, met opvallende groei in hotels, detailhandel, en landbouw. Deze stijging komt na twee opeenvolgende kwartalen van daling.

Failliet

In de eerste helft van 2024 zijn er 2.027 bedrijven failliet gegaan. Dat betekent een stijging van 35,9 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar toen er 1.492 faillissementen waren. Dit is het hoogste aantal faillissementen in de eerste zes maanden van een jaar in de afgelopen vijf jaar. De meeste faillissementen vonden plaats in de handel (383), bouwnijverheid (296) en specialistische zakelijke diensten (224).

Het aantal faillissementen neemt al zeven kwartalen op rij toe. In Q2 gingen er 1.019 bedrijven op de fles, een stijging van 33,4 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, toen er in Q2 764 faillissementen waren.

Herstel geremd

De economische ontwikkeling van Nederland vertoont pieken en dalen. In de Voorjaarsnota stelde het Ministerie van Financiën de economische groei bij van 1,5 procent procent naar 1,1 procent. In het eerste kwartaal van 2024 kromp de economie nog met 0,5 procent. ‘De aanhoudende daling van de Nederlandse export en de afnemende waarde ervan remmen ons herstel. De combinatie van economische groeivertraging, hoge inflatie en rente, beëindiging van overheidssteun en mondiale uitdagingen zorgt voor aanzienlijke financiële druk op bedrijven. Hoewel een toename in faillissementen te verwachten is, blijft het risico relatief beperkt. Dit komt doordat het aantal bedrijven in Nederland over de tijd heen is gegroeid. Wanneer we de faillissementen afzetten tegen het totale aantal bedrijven, zien we dat het risiconiveau nog niet alarmerend is’, zegt Barry de Goeij, senior data scientist bij Altares Dun & Bradstreet.

‘Nederland kampt bovendien met stroomnetproblemen, die vooral nieuwe ondernemers raken. Dit belemmert de groei van het Nederlandse bedrijfslandschap, terwijl het aantal faillissementen blijft toenemen. Toch zien we momenteel geen signalen van een explosieve toename van faillissementen’, aldus De Goeij.

Bron: Altares Dun & Bradstreet