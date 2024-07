De rol en toekomst van AI in factuurverwerking

Stel je eens voor: een wereld waarin alle repetitieve en administratieve taken zo goed als zijn verdwenen. Waarin de accountant een luisterend oor kan zijn voor je klant en vanuit je financiële expertise advies geeft over belangrijke beslissingen.

De hectiek van alledag die je niet langer inhaalt omdat steeds meer menselijke taken worden overgenomen door technologie. Artificial intelligence, ofwel kunstmatige intelligentie, wordt steeds beter in het simuleren van menselijk gedrag en beslissingen.

Dat AI de hype van het moment is, ontgaat niemand. Maar hoe het precies werkt, en hoe het al wordt toegepast in factuurverwerking, is voor velen nog niet zo bekend. Wij nemen je mee in de wereld van AI, factuurverwerking, en de toekomst van beiden.

AI in begrijpelijke taal

Zoals bij veel processen, menselijk en technologisch, is er sprake van een input, een handeling en een output. Bij factuurverwerking is de input altijd een factuur en de output altijd de boeking van die factuur.

Wanneer dit proces puur menselijk wordt uitgevoerd, is in dit geval de handeling altijd door een persoon die factuurgegevens zoals factuurnummer, KvK-nummer en naam van de crediteur invoert in een boekhoudpakket om een factuur te boeken.

Gebruiken we hiervoor technologie, dan zal die deze gegevens in de factuur moeten herkennen om een correcte boeking te kunnen maken. Hier kan je een AI-model voor maken die getraind is op een dataset van een enorm aantal facturen (inputs) en correcte boekingsvoorstellen (outputs).

AI, factuurverwerking en Machine Learning

Net als bij een mens, zal ook een AI-model zich bij iedere factuur weer moeten bedenken welke gegevens op welke plek in het boekingsvoorstel moet komen. Door middel van de dataset en de verbanden die een AI-model tussen inputs en outputs kan leggen, zal deze een voorspelling doen van wat de output zou moeten zijn.

Zoals je misschien zelf hebt ervaren, is een AI-model niet altijd perfect in het voorspellen van een juiste output. Dit moet dus altijd bij blijven leren. En daar komt Machine Learning om de hoek kijken.

Wanneer de output niet optimaal is, moet de mens bijsturen. Wanneer Machine Learning wordt toegepast, leert het AI-model van deze correctie, met als resultaat dat het model slimmer wordt. Wanneer je je facturen verwerkt met Zenvoices betekent dat dat een soortgelijke factuur een volgende keer een meer betrouwbare output (boekingsvoorstel) oplevert.

Maar wanneer weet je dat je de output moet controleren en zonodig corrigeren? Door de som te nemen van alle verschillende handelingen die een AI verricht, en aan te geven hóe zeker het model is dat deze handelingen correct zijn uitgevoerd, kan er een zogeheten confidence value (vertrouwensmeting) worden gegenereerd.

Bij Zenvoices noemen we dit de herkenningsscore. Onze software is de enige in de markt die een dergelijke ”vertrouwensmeting” aan de gebruiker toont. En dat is met de intentie om factuurverwerking steeds slimmer en accurater te maken. Bij een lagere herkenningsscore is het aan te bevelen nog eens naar het boekingsvoorstel te kijken. Indien hier een menselijke correctie uit komt, zal een soortgelijke factuur de volgende keer beter verwerkt worden en dus een hogere herkenningsscore krijgen door de toepassing van Machine Learning.

De toekomst van AI in factuurverwerking

Zolang het factuurlandschap in Nederland vooral blijft bestaan uit ongestructureerde facturen, valt met AI en Machine Learning nog een wereld te winnen. De rol van de accountant en administratief medewerker verandert dan, wanneer het aankomt op factuurverwerking, steeds meer naar een rol waarin het AI-model wordt gecorrigeerd en geoptimaliseerd voor optimale resultaten.

In de toekomst kan je je voorstellen dat een factuuradministratie zelfs met meerdere AI-modellen gaat werken, bijvoorbeeld op omgevings-, administratie-, of leveranciersniveau. Zo kan voor elke situatie een optimale factuurherkenning worden opgezet.

Daarnaast is een betrouwbare factuurherkenning de basis voor een automatische factuurverwerking. Hier heb je, ook wanneer we in Nederland in de toekomst meer met e-facturen gaan werken, enorm veel profijt van. We gaan hier in een volgend artikel verder op in.

Meer leren over onze realtime, 100% technologische factuurherkenning op btw- en regelniveau? Lees het hier.