Ondernemers positiever over ontwikkeling winstgevendheid

In het tweede kwartaal van 2024 verbeterde de winstgevendheid volgens ondernemers voor het eerst in ruim twee jaar, hoewel in veel sectoren de winstgevendheid nog afnam.

Het ondernemersvertrouwen steeg licht, maar bleef negatief met een score van -3,4 aan het begin van het derde kwartaal. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van juli, uitgevoerd door CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Gecorrigeerd voor seizoenseffecten zagen iets meer ondernemers hun winstgevendheid verbeteren dan verslechteren in het tweede kwartaal. Er zijn echter grote verschillen tussen de sectoren. De bouwsector was het meest positief, met bijna 12 procent van de ondernemers die een verbetering in winstgevendheid rapporteerden. De autohandel en -reparatie zagen een ommekeer van bijna 9 procent positief naar ruim 8 procent negatief, het slechtste van alle sectoren. In vervoer en opslag veranderde het negatieve saldo naar positief, met de sterkste stijging van alle sectoren.

Bijna 65 procent van de ondernemers sloot het eerste halfjaar van 2024 met winst af, terwijl ruim 11 procent verlies maakte en bijna 17 procent neutraal was. Ondernemers in de bouwsector rapporteerden het vaakst winst (bijna 81 procent), gevolgd door de delfstoffenwinning, autohandel en -reparatie, en de groothandel. De sectoren cultuur, sport en recreatie en de detailhandel rapporteerden de minst positieve resultaten.

Ondanks de lichte stijging van het ondernemersvertrouwen voor het derde kwartaal op rij, blijft dit in de meeste sectoren negatief. De bouwnijverheid, groothandel en vervoer en opslag zagen de grootste verbeteringen in vertrouwen, terwijl cultuur, sport en recreatie en zakelijke dienstverlening de sterkste dalingen rapporteerden. De delfstoffenwinning blijft de meest positieve sector, terwijl landbouw, bosbouw en visserij het laagste vertrouwen hebben.