Stolwijk Philipsen wordt Stolwijk Kelderman

Stolwijk Philipsen accountants en adviseurs (SP) in Wijchen zet per 15 augustus 2024 de laatste stap in haar samenwerking met Stolwijk Kennisnetwerk (SKN): de naamsverandering van Stolwijk Philipsen naar Stolwijk Kelderman accountants en fiscalisten (SK).

Een logisch vervolg, want binnen SKN zijn alle andere accountancy en fiscale adviesdiensten ook ondergebracht in SK. “Eén label voor al deze diensten schept duidelijkheid voor klanten en de arbeidsmarkt en ondertussen behouden we de korte lijnen naar de andere SKN-specialismen”, aldus Roland van Boekel, voormalig SP-partner en nu aandeelhouder van SKN.

Vier jaar geleden ontstond de strategische samenwerking tussen SP en SKN. Dit resulteerde in januari 2024 in de aandelenoverdracht van SP naar SKN en SP-partner Roland van Boekel die als aandeelhouder toetrad tot SKN. En nu is daar de laatste stap in het integratietraject: de naamsverandering naar Stolwijk Kelderman. Van Boekel: “Het is visueel een verandering, maar eenieder kan als altijd rekenen op onze kennis en kwaliteit en dat met de vertrouwde persoonlijke benadering. Want dat is waar het om gaat. Natuurlijk hebben we vanuit ons vak volop oog voor de cijfers, maar het is de mens waar je het voor doet. Die moet en wil je kennen, zodat je écht iets voor elkaar kunt betekenen.”

Salarisadministratie

Naast accountancy en (fiscaal) advies zijn op locatie Wijchen ook salarisadministratie en andere werkgeversdiensten te vinden. Het team dat hiervoor verantwoordelijk is zette eerder in 2024 al de laatste stap en veranderde van naam naar Vitacon Luteijn hr-specialisten. “Maar ook collega’s van de andere SKN-labels voor bedrijfsoverdracht, data- en procesoptimalisatie, herstructurering en publiek advies zijn hier regelmatig te vinden”, legt Van Boekel uit. “Want voor ons geldt dat het draait het om de klant, wat die nodig heeft. Daarvoor bundelen we onze kennis en specialismen en zetten we onze middelen optimaal in. Zo kunnen we hem op maat bijstaan op weg naar duurzaam succes.”

Over Stolwijk Kennisnetwerk

Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) is een breed georiënteerde kennis- en adviesorganisatie bestaande uit Stolwijk Kelderman, Stolwijk Philipsen, Vitacon Luteijn, TLA Advies, Stolwijk vanWijk, Stolwijk Pietersberg en Stolwijk Publiek Advies. 230+ collega’s werken verspreid over kantoren in Deventer, Doetinchem, Wijchen en Zevenaar en hebben ieder een eigen specialisme in accountancy, fiscaliteit, HRM, salarissen, IT, bedrijfsoverdracht, herstructurering of het publiek domein.