Personalia | René Kerstens bestuursvoorzitter van Unia

René Kerstens (54) begon bij Rabobank als managementtrainee in Utrecht en werkte daarna in Zeeland, Brabant en Zuid-Holland in diverse management- en directiefuncties. In zijn laatste rol was hij onder andere verantwoordelijk voor de klantbediening, de commerciële resultaten, het efficiënt inrichten van de organisatie en de risicobeheersing in de Kring Zuid-Holland.

Volgens zittende bestuurder Koen Hoogendoorn is René Kerstens de ideale kandidaat om Unia te leiden in de komende groeifase, dankzij zijn bewezen professionele ervaring en persoonlijke eigenschappen. “René heeft oog voor ondernemerschap, klantrelaties, maar ook voor teams. Hij kent de wereld van compliance en is gewend om veranderingen te managen in een coöperatiemodel zoals het onze. Er moeten op Unianiveau zaken belegd worden en de partnerkantoren binnen het platform moeten verbonden worden op elkaars sterke punten. Dat vraagt om iemand die de cultuur begrijpt en draagvlak kan creëren.”

Jorrit Koops, medebestuurder van Unia, voegt daaraan toe: “We zijn blij dat René komt. Hij zal bij Unia goed tot zijn recht komen, daar wij ons de komende tijd focussen op het onderzoeken van de onderdelen waar Unia waarde kan toevoegen voor zowel medewerkers als klanten, terwijl we de eigen cultuur en identiteit van de kantoren handhaven. De uitbouw van markten en dienstverlening is geen doel op zich, maar wel als we daarmee het totaal kunnen versterken en de klantbediening kunnen verbeteren.”

René Kerstens is blij met deze nieuwe stap en komt officieel in dienst op 1 september. “Tijdens de gesprekken met alle betrokken partijen kreeg ik een goed gevoel. Ik zag drie uitstekende kantoren met betrokken medewerkers die streven naar het leveren van toegevoegde waarde voor hun klanten. De kansen en mogelijkheden die deze samenwerking biedt, maakten mij steeds enthousiaster. Ik zoek altijd naar de juiste balans tussen lokaal, regionaal of centraal organiseren van activiteiten. Die opgedane kennis hoop ik ook bij Unia te kunnen inbrengen.”

Unia

Unia is een strategisch samenwerkingsplatform voor samenwerking tussen accountants- en advieskantoren, opgericht door Verstegen accountants en adviseurs, Schuiteman Accountants & Adviseurs en Meerwijk Allister Groep, ondersteund door investeerder Capital A. Unia heeft gezamenlijk ruim 450 medewerkers, heeft kantoren in heel Nederland en is actief in het mkb en de publieke sector.

Bestuurders Unia: Koen Hoogendoorn, René Kerstens, Jorrit Koops.

