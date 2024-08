“Stimuleer investeringen in het mkb”

Hoewel de Nederlandse mkb-bedrijven het iets beter doen, zijn er nog steeds belangrijke uitdagingen, aldus financieringsplatform NLInvesteert. De resultaten over het tweede kwartaal van dit jaar laten zien dat bedrijven vaak winsten oppotten in plaats van te investeren, terwijl externe financiering moeilijk te verkrijgen blijft.

“Een kwalijke zaak”, stelt directeur Dirkjan Takke. “Het mkb is de motor van Nederland en investeringen laten die motor draaien. Minder investeren zet ook een rem op innovatie en verduurzaming.”

Ondanks dat het mkb er financieel beter voorstaat, blijven investeringen achter. Bedrijven bouwen weliswaar reserves op, maar stellen investeringsplannen uit om toekomstige kostenstijgingen te kunnen opvangen en om minder afhankelijk te zijn van externe financiering, die zowel lastig te krijgen als duur is.

SRA: solvabiliteit opgelopen

Beroepsorganisatie van accountants SRA stelde afgelopen juni dat de solvabiliteit van het midden- en kleinbedrijf in tien jaar is opgelopen van 35% naar 53%. Bedrijven bouwen grote reserves op, waardoor ze beter tegen een stootje kunnen. De winstgroei (voor belasting) kwam vorig jaar uit op gemiddeld 9,1%, een stevig herstel ten opzichte van de gemiddelde groei in 2022 (1,5%). Takke: “Hoopgevend, al is 9,1% nog steeds bescheiden in historisch perspectief. Een kanttekening is wel dat de groei vooral zichtbaar is bij de wat grotere bedrijven, bij de kleinste bedrijven had zo’n 40% vorig jaar juist te maken met een winstdaling van minstens 50%.”

Alternatieve financieringsvormen

Volgens Takke hebben banken de kredietkraan voor het mkb steeds verder dichtgedraaid, waardoor ondernemers vaker afhankelijk zijn van alternatieve financieringsvormen. NLInvesteert heeft sinds zijn oprichting in 2015 meer dan een miljard euro aan mkb-financiering georganiseerd, waarvan de helft afkomstig is van private investeerders. Het rendement voor deze investeerders is in de afgelopen jaren gestegen naar 8,5%, ondanks de economische tegenwind.

Takke benadrukt dat hybride financiering, een mix van alternatieve en bancaire financiering, steeds belangrijker zal worden. Hij roept het nieuwe kabinet op om maatregelen te nemen die de toegang tot financiering voor het mkb verbeteren en investeerders stimuleren om het mkb te ondersteunen.