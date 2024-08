Loonontwikkelingen in 2024: zowel kansen als bedreigingen voor ondernemers

In 2024 zien we dat de gemiddelde loonafspraken lager zijn dan in voorgaande jaren. In dit artikel bespreken we kansen en risico’s van de loonontwikkelingen in 2024 en kijken we naar het belang van het beheren van loonkosten.

Sprake van een loonprijsspiraal?

Een loonprijsspiraal treedt op wanneer loonsverhogingen leiden tot hogere product- of dienstprijzen, waardoor de koopkracht van medewerkers niet daadwerkelijk verbetert. Als werkgevers de verhoogde loonkosten doorberekenen in hun prijzen, ontstaat een vicieuze cirkel van stijgende lonen en prijzen. Dit kan vooral een probleem zijn als de loonkosten sneller stijgen dan de arbeidsproductiviteit. Voor ondernemers betekent dit dat zij voortdurend moeten zoeken naar manieren om hun winstmarges te behouden zonder hun concurrentiepositie te verliezen.

De gevolgen van een loonprijsspiraal kunnen verstrekkend zijn. Ondernemers, met name in sectoren waar de loonkosten een groot deel van de totale kosten uitmaken, kunnen hierdoor in de problemen komen. Denk hierbij aan de horeca, waar de marges al dun zijn en elke kostenstijging direct impact heeft. Verhogingen in de loonkosten kunnen leiden tot faillissementen als deze niet gepaard gaan met gelijke stijgingen in de productiviteit of vraag.

Niet alleen het brutoloon verhogen

Maar hoe los je dit probleem nu op én hoe kun je zo’n loonprijsspiraal voorkomen? De oplossing voor dit complexe probleem ligt deels bij ondernemers zelf en deels bij overheidsbeleid. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld overwegen om niet alleen het brutoloon te verhogen, maar ook secundaire arbeidsvoorwaardente verbeteren. Extra vakantiedagen, flexibele werktijden, opleidingsmogelijkheden en de mogelijkheid tot thuiswerken kunnen bijdragen aan hogere medewerkerstevredenheid zonder directe verhoging van de loonkosten.

Vanuit de overheid zijn er eveneens mogelijkheden om in te grijpen. Door bijvoorbeeld belastingverlagingen door te voeren of tijdelijke loonbevriezingen in te stellen, kan de overheid een stabiliserende rol spelen.

Inzicht in loonkosten van onschatbare waarde

Om ervoor te zorgen dat ondernemers altijd op de hoogte zijn van de loonkosten en ontwikkelingen hiervan, is een real-time inzicht van onschatbare waarde. In een HR- en salarisadministratie software, zoals Loket.nl, kunnen ondernemers precies zien hoe de loonkosten zich verhouden tot de inkomsten gedurende het jaar. En dat stelt hen in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en beter te anticiperen op financiële uitdagingen.

Voor veel ondernemers is het beheren van loonkosten geen dagelijkse bezigheid. Toch kan het belang hiervan niet genoeg benadrukt worden, vooral met de sterke schommelingen in loonontwikkelingen van de afgelopen jaren. Het inzichtelijk maken van loonkosten en het analyseren van trends ten opzichte van voorgaande jaren levert waardevolle informatie op.