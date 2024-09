‘Personeelstekort heeft bij veel accountantskantoren negatieve invloed op kwaliteit’

Van de accountantskantoren in Nederland heeft 59% momenteel een tekort aan personeel. Behalve dat dit zorgt voor stijgende loonkosten en stress en drukte op de werkvloer, geeft vier op de tien respondenten in een onderzoek van Exact aan dat de kwaliteit van werk lager is.

Bijna een kwart laat weten dat personeelstekort zorgt voor stagnatie van de groei van de organisatie. Dat blijkt uit het grootschalige, onafhankelijke Exact MKB Barometer onderzoek dat recentelijk is uitgevoerd onder accountants en mkb’ers.

“De uitkomsten van het Exact MKB Barometer onderzoek bevestigen het beeld dat de Nederlandse arbeidsmarkt nog altijd gekenmerkt wordt door krapte en dat veel ondernemers meer werk moeten verzetten met minder mensen”, vertelt Wilco Kraaij, Product Line Director Accountancy bij Exact. “Voor veel ondernemers in de accountancy sector is het vinden en behouden van medewerkers dan ook een belangrijk bedrijfsdoel in 2024. In de top vijf bedrijfsdoelen vinden we ook digitalisering, automatisering en efficiënter werken terug. Doelen die het gevolg zijn van krapte op de arbeidsmarkt.”

Digitalisering heeft prioriteit

Digitalisering en automatisering kunnen bijdragen aan de uitdagingen die het personeelstekort met zich meebrengt. Digitalisering van het kantoor heeft dan ook voor ruim driekwart van de dienstverleners (76%) prioriteit, blijkt uit het onderzoek. Wilco Kraaij: “Eenzelfde percentage geeft bovendien aan dat er ook budget beschikbaar is voor digitaliseringsprojecten. Kijken we specifiek naar artificiële intelligentie, wat uiteraard veel mogelijkheden geeft om nog efficiënter te werken, dan zien we dat dit erg leeft. Ruim een derde (36%) is bezig AI te implementeren of heeft dat al gedaan. Nog eens 45% van de accountants onderzoekt momenteel de mogelijkheden van AI voor toepassing in de bedrijfsvoering.”

Een derde Nederlandse accountants loopt € 20.000 of meer mis

De grootste uitdaging in de financiële administratie is, net als voorgaande jaren, klanten tijdig laten betalen. Ruim een op de drie accountantskantoren heeft hier moeite mee. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 33,2% van de totale waarde aan facturen in de accountancy sector te laat betaald wordt. 3,9% van de facturen wordt zelfs helemaal nooit betaald waardoor een derde van de accountantskantoren (33%) op jaarbasis € 20.000 of meer misloopt. Kraaij: “Dat is vrij fors. Kijken we naar andere sectoren in het mkb dan loopt gemiddeld 22% van de ondernemers jaarlijks € 20.000 of meer mis.”

Focus op technologie en gegevensbescherming, helft bezig met duurzaamheidsrapportage

Verantwoord gebruik van technologie, cybersecurity en gegevensbescherming staan hoog op het prioriteitenlijstje van accountant. Ruim een derde (36%) van de accountants rapporteert al extern op het gebied van duurzaamheidsprestaties en nog eens 23% heeft dit op de planning staan. Daarmee lijkt het erop dat ruim de helft van de accountants in ons land zich al bewust is van de aanstaande CSRD-wetgeving die sinds januari van kracht is en na 2026 ook voor mkb-bedrijven van invloed zal zijn.

Meer resultaten en het complete onderzoeksrapport zijn hier te vinden.