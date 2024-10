Personalia | Baker Tilly benoemt Vera Zhuravleva tot partner

Vera Zhuravleva is per 17 oktober 2024 benoemd tot Partner Tax Advisory bij Baker Tilly, vestiging Rotterdam. Zij gaat zich vooral richten op transfer pricing.

Zhuravleva komt van RSM, waar zij sinds 2021 werkzaam was als senior manager en director transfer pricing en leiding gaf aan de nationale transfer pricing praktijk. Van 2013 tot 2020 vervulde zij bij EY internationale functies in de Verenigde Staten en Oost-Europa (waaronder Belarus en Rusland). Ze studeerde aan de Saint Petersburg State University of Finance & Economics.

Vera Zhuravleva kijkt uit naar haar overstap naar Baker Tilly: “De fiscale adviespraktijk van Baker Tilly heeft een sterke marktpositie. Ik ben erg enthousiast om deel uit te maken van het fiscale team en verder bij te dragen aan de groei van de transfer pricing praktijk en andere servicelijnen binnen Baker Tilly.”

Ronald Hoeksel, bestuursvoorzitter van Baker Tilly: “Ik ben erg blij dat Vera Zhuravleva ons team komt versterken. Ze brengt een schat aan relevante ervaring mee op het gebied van transfer pricing. Namens alle collega’s heet ik Vera van harte welkom en ik wens haar veel succes.”

