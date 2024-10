Onderzoek: Veel minder nieuwe zzp’ers in zakelijke dienstverlening

Vorig jaar schreef een recordaantal van bijna 160.000 zelfstandigen zich in bij de KvK. In 2024 is dat aantal drastisch gedaald. Tot nu toe waagden slechts 31.820 nieuwe zzp’ers de stap. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse dataspecialist BoldData.

Nederland telt bijna 1,3 miljoen zzp’ers. In tien jaar tijd is het aantal zzp’ers zelfs verdubbeld. Vooral 2023 zag een ongekende piek in het aantal inschrijvingen, mede door de krappe arbeidsmarkt. Aan deze groei lijkt nu een einde gekomen. Dit jaar groeide het aantal zzp’ers slechts met 31.820.

Daan Wolff van BoldData: “We verwachten dat deze daling ook in de laatste maanden van 2024 doorzet. Vanaf 2025 gaat de Belastingdienst volledig handhaven op schijnzelfstandigheid. Ook de zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd. Zelfstandig ondernemer zijn wordt dus steeds minder aantrekkelijk.”

Afnemende trend zichtbaar in alle sectoren

De dalende trend is zichtbaar in alle sectoren. Vooral in de zakelijke dienstverlening zien we minder zzp’ers. Vorig jaar kwamen er nog 135.635 accountants, architecten, recruiters en overige zakelijke dienstverleners bij. In 2024 zijn dat er maar 25.870. Ook in de Bouw, Handel en Zorg is de afname duidelijk merkbaar.

Het volledige onderzoek van BoldData is hier te vinden.