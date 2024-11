Is jouw organisatie klaar voor 2025? Voorkom schijnzelfstandigheid!

Is jouw bedrijf klaar voor de strengere regels? Of loop je het risico van herkwalificatie van zzp-contracten en dus financiële risico’s?

De regels rondom schijnzelfstandigheid zijn complex en er is (nog) veel onduidelijkheid. Toch staat één ding vast: de Belastingdienst begint in januari 2025 met intensieve controles. Dit gebeurt nu al via bedrijfsbezoeken, en er is extra capaciteit vrijgemaakt voor handhaving. Hoewel wordt gesproken over een ‘zachte landing’ zonder directe boetes, betekent dit niet dat je eventuele risico’s kunt negeren. Het is de bedoeling dat in alle sectoren wordt gecontroleerd.

In de regio Zuid lijkt de Belastingdienst zich eerst te focussen op de sectoren beveiliging, zorg en onderwijs. Naast de fiscale risico’s zijn er risico’s met betrekking tot eventuele pensioenafdracht (met langere terugwerkende kracht) en krijgt de voormalige zzp’er bijvoorbeeld recht op loondoorbetaling bij ziekte en ontslagbescherming.

Wat kun je nu doen om jouw organisatie zzp-proof te maken?

Het is essentieel om nu al maatregelen te nemen. Dit betekent dat je de contracten van de zzp’ers grondig moet controleren en moet nagaan of er risico bestaat op herkwalificatie naar een arbeidsovereenkomst. Van belang is vooral of sprake is van een gezagsverhouding. Gebruik daarbij de recente criteria van de Hoge Raad én de conceptregels uit het wetsvoorstel VBAR (Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden).

Wanneer het risico te groot is, overweeg dan ofwel de zzp’er in dienst te nemen of de samenwerking en contracten aan te passen. De feitelijke werkwijze is namelijk doorslaggevend bij de beoordeling door de Belastingdienst.

Gebruik je de modelovereenkomsten van de Belastingdienst? Dat is geen vrijwaring tegen schijnzelfstandigheid als de feitelijke werkwijze niet overeenkomt met dat wat afgesproken is in de modelovereenkomst.

Aanbeveling

Ga aan de slag: doe een vlootschouw van jullie zzp’ers, maak een risicoanalyse en neem de nodige maatregelen. Heb je hierbij hulp nodig? Wij helpen je graag met onze ZZP-scan. Wij brengen de risico’s van jouw zzp-populatie in kaart en geven concrete aanbevelingen om deze te minimaliseren.

Wacht niet tot het te laat is! Neem vandaag nog contact op en zorg dat jouw organisatie zzp-proof is voor januari 2025. Bel ons of stuur een bericht voor een afspraak en voorkom straks problemen met schijnzelfstandigheid.