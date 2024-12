BDO: voorzichtige stijgende lijn in fraudebewustzijn

Bewustwording rond frauderisico’s neemt toe

BDO Forensics & Technology voert jaarlijks onder een groep klanten een onderzoek uit om de bewustwording rond fraude-, corruptie- en non-compliancerisico’s te peilen. Uit het nieuwste onderzoek blijkt onder andere dat ruim 60% van de organisaties in de publieke sector en 48% van de bedrijven in de private sector een beleid op fraude heeft ontwikkeld.

Organisaties hebben mondjesmaat meer aandacht voor fraudebeleid. In de publieke sector is er ten opzichte van 2023 zelfs een toename van 10% te zien bij de aanwezigheid van een fraudebeleid ten opzichte van een jaar eerder. Van het totale aantal organisaties in de publieke sector bleek in 2023 62% een fraudebeleid te hebben ten opzichte van 51% in 2022. In de private sector is een kleine stijging te zien: 48% in 2023 ten opzichte van 44% in 2022.

Andere risico’s

Het risicobewustzijn op andere onderwerpen is lager, concludeert BDO. Meer dan de helft van de 930 onderzochte organisaties acht zich niet kwetsbaar voor cyberrisico’s. Het verschil tussen publieke en private organisaties is groot. Gemiddeld genomen vindt 49% van de publieke organisaties zich kwetsbaar voor dergelijke risico’s, tegenover 33% van de private organisaties. Binnen de verschillende sectoren die in het onderzoek worden onderscheiden lopen de resultaten nog verder uiteen. Daarnaast concludeert BDO dat (nieuw) geldende wetgeving niet overal duidelijk in beeld is. Als voorbeeld wordt de Sanctiewet genoemd. Die geldt voor vrijwel iedereen, maar slechts 20% in de publieke sector en 2% in de private sector weet dat.