Gegijzelde directeur kan boekhouding niet geven, want die is er niet

De curator van het failliete bouwbedrijf Alpha Bouw en Advies uit Hengelo is op zoek naar de boekhouding Hij liet de eigenaar hiervoor zelfs gijzelen. Maar dat had niet het gewenste resultaat.

In het oosten van het land is het faillissement van het Hengelose bouwbedrijf Alpha Bouw en Advies groot nieuws. Niet alleen omdat het bouwbedrijf al na anderhalf jaar op de fles ging, ook omdat er achter de schermen volop gerommeld is. Eigenaren en ex-eigenaren beschuldigen elkaar over en weer van oplichting, fraude en bedreigingen. Er is gereedschap gestolen, een geconfisceerde bedrijfswagen blijkt spoorloos, net als de boekhouding.

Niet gevoerd

Die boekhouding wil de curator graag in zijn bezit hebben. Hij heeft de eigenaar van Alpha diverse keren gesommeerd de administratie van het bedrijf te overhandigen. Tijdens een verhoor in september vorig jaar zegde de man toe dat te doen, zo blijkt uit het faillissementsverslag. Dit gebeurde echter niet. Daarom werd de eigenaar op 17 oktober 2024 in hechtenis genomen, een zogeheten faillissementsgijzeling. Wederom beloofde hij de administratie te overhandigen. Op 28 oktober echter kreeg de curator bericht van de boekhouder van het bedrijf, die meldde dat er nauwelijks een boekhouding was gevoerd. Kortom, de eigenaar kan de boekhouding niet afgeven omdat die niet bestaat en nooit heeft bestaan.

De Belastingdienst heeft nog een vordering van ruim 70.000 euro op de onderneming, andere schuldeisers hebben nog ruim 83.000 euro tegoed.

