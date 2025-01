EY: Nederlandse bedrijven relatief ver met transitieplannen voor duurzame bedrijfsvoering

EY bekeek voor de vijfde editie van de Klimaatbarometer de publiek beschikbare informatie van 50 ondernemingen uit tien verschillende sectoren met hoofdkantoor in Nederland. De resultaten zijn vergeleken met die van 1.411 ondernemingen elders in de wereld.

Volgens Taco Bosman, partner climate change & sustainability services bij EY in Nederland, heeft inmiddels 50% van de geanalyseerde bedrijven in Nederland een transitieplan opgesteld en openbaar gemaakt. “Dat is hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 41% en kan worden toegeschreven aan de strengere transparantie-eisen van de EU, zoals de CSRD- en CSDDD-regelgeving.” De CSRD legt de focus op transparantie, maar de komende jaren zal de CSDDD de lat hoger leggen door bedrijven te verplichten ambitieuze, meetbare en naleefbare doelen vast te stellen. “Dit maakt het opstellen van een geloofwaardig transitieplan nu al een strategische noodzaak.”

CSDDD

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), die de komende jaren van kracht wordt, legt bedrijven verplichtingen op om te zorgen voor due diligence op het gebied van milieu en mensenrechten, met name in toeleveringsketens en zakelijke relaties. Bosman: “Met de CSDDD is er een duidelijke link tussen de richtlijn en transitieplannen. De wetgeving verplicht bedrijven om hun klimaatimpact systematisch te identificeren, te beheersen en te rapporteren. Dit betekent dat bedrijven niet alleen hun eigen uitstoot moeten verminderen, maar ook moeten aantonen hoe ze de klimaatrisico’s en kansen in hun volledige waarde- en toeleveringsketen aanpakken. Transitieplannen vormen hierbij de basis voor deze due diligence, omdat ze de concrete stappen en doelstellingen bevatten die bedrijven nemen om hun CO2-uitstoot te reduceren en klimaatrisico’s te mitigeren.”