Ik ben een mislukte accountant…

Het begon allemaal op een druilerige maandag in september, 2011. Ik ging werken op ‘mijn’ eerste kantoor en kwam op de kamer terecht bij één ander persoon, mijn begeleidster.

Dat ging ongeveer zo:

Let goed op Niels, we werken hier veel met cijfers. Zo ga je vandaag aan de slag met de administratie van een kapsalon – niet het eten, maar daar waar ze je haren knippen – en het is belangrijk dat je het klantnummer goed onthoudt. Zo zoeken we namelijk alles op, in het archief, de dossierkosten én in de applicaties.

Toen mocht ik gaan boeken. Ik moest het rekenschema maar goed uit mijn hoofd leren en niet vergeten de facturen te coderen.

Vol trots zei ik na veel te veel facturen: ik ken het rekeningnummer van contributies & abonnementen uit mijn hoofd! Dat is 4510!

RSG? Nooit van gehoord

Zo letterlijk had ik dat leren ook weer niet hoeven nemen, want er bleken ook klanten te zijn met een afwijkend rekenschema. Hé…. dat was jammer. RGS… had ik nog nooit van gehoord.

De administratie was afgerond en ik mocht de BTW-aangifte gaan doen! Of nouja… die mocht ik handmatig overtikken in een andere applicatie, maar niet nadat ik op papier netjes een rondrekening en aansluiting had gemaakt van balans met winst-en-verliesrekeningen.

Ik vond het allemaal maar lang duren en op het moment dat ik ongeveer 200 aandelen a/h einde van het jaar moest overnemen in Excel met begin- tussentijdse en eindkoers om het tot slot met de hand na te rekenen, was het moment waarop ik dacht: dit kan beter, sneller, makkelijk!

Ik begon ervan te houden

Ik ging al snel kijken hoe elke handeling sneller kon, hoe er bespaart kon worden, hoe service verhoogd kon worden. Ik maakte kennis met dashboarding, data en IT en op die manier leerde ik eigenlijk pas écht goed boekhouden, via alle kantoren die ik bezocht, accountants die ik leerde kennen.



Begon ik stiekem van accountants en hun manier van werken te houden.



Omdat ik ze begreep en kon helpen.



Vijf jaar geleden besloot ik samen met Adriaan het beste van beide werelden te combineren en inmiddels begeleiden we kantoren en hun medewerkers naar een datagedreven opzet- en mindset. Het leuke?

Dat klantnummer, het rekenschema en coderen van facturen, de rondrekening en BTW-aangiften… zijn allemaal stukjes data die je nodig hebt om de eerste stappen te zetten naar een optimaal proces, naar een datagedreven kantoor. En daar gaan we jullie dit jaar – ook via dit platform – over informeren!

Wil je meer weten? Check onze site. bottleneck-it: ❤️ accountants, data & processen